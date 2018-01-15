Первый том энциклопедии "Сакральный Казахстан" презентовали в Астане
В Национальном музее Республики Казахстан состоялся II Республиканский форум по проекту "Сакральная география Казахстана", на котором был презентован первый том энциклопедии "Сакральный Казахстан", передает Kazpravda.kz.
"Одной из основных работ, выполненных в 2017 году, являются национальные этнокультурные экспедиции по сакральным объектам Казахстана. На форуме были озвучены итоги работ данной экспедиции, и состоялась презентация книг "Общенациональные сакральные объекты Казахстана", "Региональные сакральные объекты Казахстана" и первый том энциклопедии "Сакральный Казахстан". Вниманию общественности была представлена многофункциональная виртуальная карта "Сакральная география Казахстана" по объектам общенационального значения. Также была представлена интерактивная карта "Сакральная география Казахстана" по объектам регионального значения", – сообщила пресс-служба Национального музея РК.
Фото пресс-службы Национального музея РК
Фото пресс-службы Национального музея РК
Также сообщается, что в рамках Республиканского форума свои двери открыл специальный выставочный зал "Рухани жаңғыру", где были представлены исторические ценные экспонаты. А также состоялась церемония открытия специального хранилища "Сокровище саков". Открытие специального хранилища для посетителей дает уникальную возможность познакомиться с оригиналами археологических артефактов, относящихся к эпохам саков и сарматов.
Фото пресс-службы Национального музея РК
"В 2017 году на I Республиканском форуме мы определили цели и задачи проекта, посвященного сакральным местам Казахстана. Согласно плану, большая работа была проделана Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. В целях эффективного осуществления проекта географического расположения Казахстана в Национальном музее Казахстана в области развития местной истории "Сакральный Казахстан" была создана специальная рабочая группа. В научном центре "Сакральный Казахстана" был создан научный Экспертный совет. В его работе принимали участие ученые, историки, археологи, общественные деятели и специалисты в сфере истории и краеведения", – отметил в ходе своего выступления на форуме ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев.