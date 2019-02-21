Первый Центр электронной коммерции откроется в Шымкенте

В третьем мегаполисе страны начато развитие электронной коммерции. Накануне был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между акиматом города Шымкент, АО "Казпочта" и АО "Социально-предпринимательская корпорация "Shymkent", передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщает пресс-служба городского акимата, согласно меморандуму в Шымкенте будет открыт первый центр электронной коммерции. Там предприниматели, которые делают первые шаги в сфере е-commerce, пройдут обучение на безвозмездной основе и смогут получить методическую помощь в разработке собственных торговых интернет-площадок.
"Открытие центра коммерции станет одним из пунктов реализации плана мероприятий по развитию молодежного и женского предпринимательства на 2019-2021 годы. К примеру, одной из мер поддержки в рамках этого плана станет возмещение затрат на поставку товаров шымкентских интернет-магазинов по Казахстану и Узбекистану. Кроме того, предусмотрено открытие супермаркета услуг для бизнеса по принципу одного окна", – сообщили в пресс-службе городского акимата.