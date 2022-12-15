Первый Центрально-Азиатский медиафорум пройдет в Астане

Международное сотрудничество , Общество

Впервые в регионе будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологий искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативной индустрии в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фейковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиа грамотности, и роль женщин в медиа.

Фото пресс-службы МИОР РК

20-21 декабря в Астане состоится первый Центрально-азиатский медиафорум. Становясь уникальной площадкой для коллаборации, форум намерен создать единое медиа пространство для стран Центральной Азии. Об этом сообщило Министерство информации и общественного развития РК, передает Kazpravda.kz.

В течение двух дней признанные эксперты обсудят актуальные вопросы развития медиа и поделятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере.

Как отмечается, впервые в регионе будут обсуждены вопросы измерения региональной идентичности, развития новых медиа, технологий искусственного интеллекта в индустрии, будущее креативной индустрии в Центральной Азии, возможности региональной и глобальной кооперации для обеспечения информационной безопасности, фейковые новости в эпоху пост-правды, вопросы медиа грамотности, и роль женщин в медиа.

В мероприятии примут участие свыше 100 приглашенных спикеров. Это лауреаты всемирно известной премии Пулитцер, мировые политики, международные и местные журналисты, инфлюенсеры, руководители международных организаций и авторитетные медиа эксперты.

На тему «мира» и его роль в мире выступят основатель глобального проекта Peace One Day Джереми Гилли, остановивший войну в Афганистане на 1 день, и утвердивший День мира на Генеральной Ассамблее ООН совместно с известным казахстанским исполнителем Димашем Кудайбергеном.

Хэдлайнерами форума являются голливудский актёр и легендарный боксёр Рой Джонс, четырехкратный автор бестселлеров New York Times, автор одноименной книги о казашке-буркитчи «Eagle Huntress» Лиз Уэлш и самый популярный YouTube-проект в мире с количеством более 18 миллиардов просмотров dBillions.

На форуме поделятся своим опытом 11-й президент Турции Абдулла Гюль, 3-й президент Монголии Намбарын Энхбаяр, государственный секретарь Кыргызской Республики Суюнбек Касмамбетов, руководители ведущих международных организаций (ОТГ, ОИС, СВМДА, Тюрксой, ТюркПА, ООН и др.) и руководители массмедиа Центрально-азиатского региона.

С подробной информацией о Медиафоруме можно ознакомиться на сайте мероприятия.

 

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