​Первый урожай томатов

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Женис Байтурин

Проект запущен с привлечением инвестиций из Королевства Нидерландов при участии Казахстанско-Венгерского фонда прямых инвестиций. По словам генерального директора ТОО «Green Capital Kazakhstan» Алевена Диедерика Теодорика, в новой теплице будут выращивать огурцы и томаты с применением тепличных технологий пятого поколения. Проект реализуется в 3 этапа до 2021 года. Общий объем инвестиций сос­тавит более 20 млрд тенге, а площадь ультрасовременного объекта – 20 га.

В рамках 1-го этапа в декабре 2018 года на 5 га были посажены томаты, в настоящее время идет сбор первого урожая. Полная мощность производства составит не менее 14 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит создать к 2021 году более 260 новых рабочих мест, повысить производительность труда, а также увеличить долю конкурентоспособной плодово-овощной продукции собственного производства на внутреннем рынке. Излишки пойдут на экспорт.

Стоит отметить, что благодаря мерам государственной поддержки за последние 3 года объем производства продукции в сельском хозяйстве в области вырос на 24%. За этот же период в сельское хозяйство привлечено свыше 45,5 млрд тенге инвестиций. ТОО «Green Capital Kazakhstan» также является участником госпрограммы по поддержке сельскохозяйственного сектора Казахстана «Агроэкспорт», реализуемой АО «Аграрная кредитная корпорация». В торжественной церемонии открытия тепличного комплекса приняли участие аким области Ондасын Уразалин, заместитель министра иностранных дел РК Ермек Кошербаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Казахстане Дирк Ян Коп, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани. Как отметил Ермек Кошербаев, сегодня Нидерланды являются лидером по инвестициям в экономику РК, с 2005 года привлечено свыше 80 млрд долларов.

– Сейчас в нашей стране работает более 1 000 голландских компаний. И вот открыто еще одно крупное предприятие с участием голландского капитала. Данный проект будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений между РК и Королевством Нидерландов, – сказал зам­министра.

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