Технологии
Первый в мире автомобиль печатается на 3D-принтере
Назымгуль Кумыспаева
На Международном шоу производственных технологий, которое проходит в Чикаго, американская компания Local Motors на глазах посетителей создает на 3D-принтере первый функционирующий электромобиль. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Процесс печати и сборки двухместного автомобиля, который будет работать на аккумуляторе и называться Strati, начался в воскресенье и должен завершиться в четверг.

Огромный принтер слой за слоем наращивает кузов и шасси из черного пластика, укрепленного углеродным волокном. Электромотор, сиденья, колеса, шины и ветровое стекло Local Motors делает традиционными способами, но все равно в этой машине будет всего 47 деталей, тогда как в обычных автомобилях их тысячи. 

"На ваших глазах мы производим критические изменения, радикально сокращая количество запчастей", – сказал генеральный директор Local Motors Джон Роджерс.

После того как кузов будет готов, компьютеризированный механизм обработает его, чтобы придать заданные характеристики, и просверлит 32 отверстия для крепления остальных деталей.

Local Motors реализует проект  в сотрудничестве с Oak Ridge National Laboratory (лаборатория министерства энергетики США). 

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