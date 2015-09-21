Первый в районе 495 Ольга БЕРЕЖНОВА, Мангистауская область

– Это радостный день для всех, – говорит жительница города Мунайхан Тулеубайкызы. – Теперь у нас есть современный, просторный детский сад, где малыши и, в том числе, два моих внука, будут получать хорошее образование и воспитание.

Новое детское дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. Детей принимают с трех лет. В здании предусмотрены кабинеты и помещения для 11 групп: отдельные классы для самопознания, информатики, изучения казахского, русского и английского языков, для занятий физической культурой и спортом.



