В столице прошел первый Форум казахстанских товаропроизводителей "Ұлы дала елі" под эгидой НПП "Атамекен", в которой приняли участие представители государственных органов управления во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Бахытжаном Сагинтаевым, бизнесмены и общественность, передает Kazpravda.kz.
В форуме "Ұлы дала елі" участвовали более двухсот компаний производителей из всех регионов Казахстана. В рамках форума в выставочном центре "Көрме" прошла выставка, на которой у товаропроизводителей была возможность ознакомить общественность со своей продукцией.