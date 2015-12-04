Первый вице-премьер принял участие в открытии форума "Ұлы дала елі"

Ерзат Сергазин
Фото: bmtv.kz
В столице прошел первый Форум казахстанских товаропроизводителей "Ұлы дала елі" под эгидой НПП "Атамекен", в которой приняли участие представители государственных органов управления во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Бахытжаном Сагинтаевым, бизнесмены и общественность, передает Kazpravda.kz.

В форуме "Ұлы дала елі" участвовали более двухсот компаний производителей из всех регионов Казахстана. В рамках форума в выставочном центре "Көрме" прошла выставка, на которой у товаропроизводителей была возможность ознакомить общественность со своей продукцией.

