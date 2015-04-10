Первый юбилей двойняшек 790 Ольга МАЛАХОВА, Алматы

Двойняшки Жалгас и Жанерке родились здоровыми в городском перинатальном центре. Их родители счастливо улыбаются: после пяти лет лечения и полутора лет ожиданий своей квотной программы их мечта сбылась. Да еще как – сразу и мальчик, и девочка!

Метод экстракорпорального оплодотворения к супругам применила врач-репродуктолог Жанара Тайбагарова в Центре ЭКО Института репродуктивной медицины. Его директор Тамара Джусубалиева стояла у истоков внедрения вспомогательных репродуктивных технологий в республике, и именно ее коллектив помог появиться на свет первому ребенку с помощью этого метода в Казахстане 20 лет назад.

– Мы рады, что малыши нашего центра ЭКО оказались «юбилейными». Для нас это большой сюрприз и показатель долгих трудов всех врачей, – говорит Тамара Муфтаховна. – И все это стало возможным благодаря прогрессивному законодательству в области ВРТ в нашей стране и государственным программам развития здравоохранения.

Демографической ситуации, охране здоровья уделяется в республике немало внимания. С 2010 года выделяются государственные средства на финансирование грантов для лечения страдающих от бесплодия граждан. В этом году государство направило деньги на применение 750 программ ЭКО по стране, каждая стоимостью 800 тыс. тенге. За пять последних лет эта поддержка выросла в семь раз. Только благодаря государственным программам в семьях с бесплодием родилось более 600 детей. Ежегодно из бюджета на эти цели выделяется около 500 млн. тенге.

– Очень важно, что часть программ ВРТ обеспечивается из республиканского бюджета, и эффективность такой поддержки очевидна, – говорит президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин. – Сегодня гражданам нашей страны доступны самые современные технологии, в том числе в рамках гарантированного объема медуслуг. Немаловажно также, что казахстанцы имеют право выбора врача и клиники, ведь конкуренция всегда повышает качество.

В 1995 году в Городском центре репродукции человека Алматы была открыта первая в стране лаборатория ЭКО. Сейчас в Казахстане действует порядка 18 клиник ЭКО. По статистике, 15–18% супружеских пар сталкиваются с проблемой невозможности иметь детей. И поддержка государства особенно нужна тем, кто не имеет финансовых средств для использования вспомогательных технологий.

Мама двойняшек Марал Сарбалина говорит, что им с мужем очень повезло. Счастье материнства – высшее счастье, и она благодарна медикам и государству, которые сделали возможным это чудо.



