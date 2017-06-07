Первый заемщик получил ипотеку по ставке 10% – КИК
Жания Уранкаева
Первый заемщик получил ипотечный кредит по ставке 10% рамках государственной программе субсидирования "Нурлы жер", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" (КИК – дочерняя организация холдинга "Байтерек").
Договор был оформлен в АО "БанкЦентрКредит".
Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу, согласно новой программе, составляет 10%, оставшуюся часть ставки будет погашать КИК. При этом максимальная банковская ставка до субсидирования не должна превышать уровень базовой ставки Национального банка РК, действующей на момент принятия решения о субсидировании, более чем на 5%.
"Никакие комиссии, связанные с оформлением и выдачей займа, банки взимать не будут. По данной программе приобрести можно будет только первичное жилье, имея от 30 процентов первоначального взноса от стоимости жилья, субсидируется такой заем на срок до 10 лет. В Алматы и Астане максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 20 миллионов тенге, в областях – 15 миллионов", – проинформировали в пресс-службе компании.
При этом в КИК заметили, что в настоящее время ставки на ипотечном рынке очень высоки: "Это объясняется тем, что у банков нет "длинных" денег, если они и есть, то это дорогие деньги. И для заемщика, и для банка это проблема".
"Разрешить эту проблему на сегодняшний день призвана программа субсидирования ставок по ипотечным займам. Заемщик получает ипотеку дешевле, а банк получает свою ставку за счет государственного субсидирования", – сообщил председатель правления АО "Казахстанская ипотечная компания" Адиль Мухамеджанов.
По мнению специалистов, данный механизм позволит возродить ипотечный рынок, придать импульс строительству нового жилья, увеличению рабочих мест, на что и рассчитана программа "Нурлы жер".
Первым заемщиком, оформившим трехсторонний договор по программе "Нурлы жер", стал алматинец Константин Дербышев. О возможности получить ипотеку всего под 10% годовых он узнал в БЦК.
"Мы долго копили на первоначальный взнос и в конце апреля обратились в банк со стандартной заявкой. Менеджер банка рассказал о программе "Нурлы жер", и мы, конечно, с радостью ухватились за такую возможность, тем более что от нас не потребовалось никаких дополнительных усилий или затрат: мы просто собрали стандартный пакет документов, причем ребята из банка нам во всем помогали. На днях мы рассчитаемся с продавцом и начнем делать ремонт в своей новой квартире", – рассказал заемщик.
Отметим, что свое участие в программе по результатам переговоров уже подтвердили семь банков.
Добавим, что ежегодно по программе "Нурлы жер" будет выделяться 10 млрд тенге с целью субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемым банками населению. По прогнозам, это позволит охватить порядка 8 тыс. займов на сумму около 120 млрд тенге при покупке первичного жилья. Таким образом, реализация программы "Нурлы жер" даст дополнительные возможности для развития жилищного строительства в стране.