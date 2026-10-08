Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией крупных проектов в Алматы и Алматинской области

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации крупных инфраструктурных, социальных и коммунальных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда в Алматы и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Главы государства на реализацию проектов из Национального фонда выделяются значительные средства. Только на текущий год предусмотрено 1,5 трлн теңге.

Во ходе рабочей поездки первому заместителю Премьер-министра был представлен план развития Международного аэропорта Алматы. Предусмотрена модернизация терминальной и взлетно-посадочной инфраструктуры, строительство новой рулежной дорожки, грузового перрона и развитие сервисных объектов. Далее Нурлыбек Налибаев осмотрел участок автодороги Р-17 «Алматы – Талғар – Байдибек би» протяженностью 8 км, который планируется расширить до четырех полос, а также проект реконструкции 7 км автодороги «Алматы – Бишкек».

Здесь предусмотрено расширение дороги с 4 до 8 полос, строительство 2 транспортных развязок и 9 надземных пешеходных переходов. Проект позволит увеличить пропускную способность одного из ключевых направлений между Алматы и пригородом. Следующим объектом стала городская клиническая больница №7 в мкр. Қалқаман. После реконструкции ее мощность составит 900 коек. Проект включает обновление корпусов и инженерных систем, усиление конструкций и оснащение современным медицинским оборудованием.

Как сообщил Нурлыбек Налибаев, из Национального фонда на развитие сферы здравоохранения Алматы выделено 66 млрд теңге. В целом с учетом средств республиканского бюджета и финансирования на предстоящий год на здравоохранение города предусмотрено 196 млрд теңге. При прямой поддержке Главы государства из Нацфонда на реализацию проектов выделяются значительные средства. По словам первого заместителя Премьер-министра, только на этот год предусмотрено порядка 1,5 трлн теңге, из которых около 60–70% направлено на сферу здравоохранения.

Завершился объезд социальными объектами Алматы. Первый заместитель Премьер-Министра посетил строящийся городской родильный дом №1 на ул. Сейфуллина, рассчитанный на 155 коек, и поликлинику на ул. Айтеке би мощностью 500 посещений в смену. Нурлыбек Налибаев отметил, что ряд реализуемых проектов рассчитан не только на жителей города, но и на всю агломерацию.