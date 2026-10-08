Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией крупных проектов в Алматы и Алматинской области

Правительство

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом реализации крупных инфраструктурных, социальных и коммунальных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда в Алматы и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

По поручению Главы государства на реализацию проектов из Национального фонда выделяются значительные средства. Только на текущий год предусмотрено 1,5 трлн теңге.

Во ходе рабочей поездки первому заместителю Премьер-министра был представлен план развития Международного аэропорта Алматы. Предусмотрена модернизация терминальной и взлетно-посадочной инфраструктуры, строительство новой рулежной дорожки, грузового перрона и развитие сервисных объектов. Далее Нурлыбек Налибаев осмотрел участок автодороги Р-17 «Алматы – Талғар – Байдибек би» протяженностью 8 км, который планируется расширить до четырех полос, а также проект реконструкции 7 км автодороги «Алматы – Бишкек».

Здесь предусмотрено расширение дороги с 4 до 8 полос, строительство 2 транспортных развязок и 9 надземных пешеходных переходов. Проект позволит увеличить пропускную способность одного из ключевых направлений между Алматы и пригородом. Следующим объектом стала городская клиническая больница №7 в мкр. Қалқаман. После реконструкции ее мощность составит 900 коек. Проект включает обновление корпусов и инженерных систем, усиление конструкций и оснащение современным медицинским оборудованием.

Как сообщил Нурлыбек Налибаев, из Национального фонда на развитие сферы здравоохранения Алматы выделено 66 млрд теңге. В целом с учетом средств республиканского бюджета и финансирования на предстоящий год на здравоохранение города предусмотрено 196 млрд теңге. При прямой поддержке Главы государства из Нацфонда на реализацию проектов выделяются значительные средства. По словам первого заместителя Премьер-министра, только на этот год предусмотрено порядка 1,5 трлн теңге, из которых около 60–70% направлено на сферу здравоохранения.

Завершился объезд социальными объектами Алматы. Первый заместитель Премьер-Министра посетил строящийся городской родильный дом №1 на ул. Сейфуллина, рассчитанный на 155 коек, и поликлинику на ул. Айтеке би мощностью 500 посещений в смену. Нурлыбек Налибаев отметил, что ряд реализуемых проектов рассчитан не только на жителей города, но и на всю агломерацию.

#Алматы #Правительство #Налибаев

Популярное

Все
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Здоровая среда со школьной скамьи
Подготовка к саммиту СНГ
Не просто добыть, но и переработать
Будет порядок на полигоне!
Октябрьский душ на «Астана Арена»
Когда история взлетает с холста
Все под контролем
Жалобы и предложения – через QR
Угодила... в фотоловушку
Завод по производству стеклотары построят в Актобе
Распоряжение Главы государства о назначении
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Инфляция в Казахстане продолжила падение в сентябре
Горы беспечности не прощают
Скончалась старейшая обладательница премии «Оскар»
МВД и Kinopark Theatres расширяют сотрудничество
В крепком хозяйстве и бактерия при деле
От общественного диалога – к новой модели управления
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Серебряное трио Казахстана
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Глобальные вызовы и поиск решений
Кубинский голос казахской песни
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
После зерновых –время подсолнечника
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Состоялось бюро Курултая
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Олжас Бектенов посетил инфраструктурные объекты Балхаша
Бектенов ознакомился с развитием системообразующих предприя…
Олжас Бектенов провел заседание Координационного совета по …
Правительство усилило работу по восстановлению Арала и сохр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]