Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области

Всего два человека (оператор и слесарь) работают в помещении новенького зерноочистительно-сушильного комплекса в селе Мерген района Шал акына. Обязанности у них простые: оператор следит за показаниями на мониторе и время от времени указывает слесарю, где и какие детали необходимо смазать. Все остальное за них делают механизмы, управляемые искусственным интеллектом.

Новый зерноочистительно-сушильный комплекс с его линией подготовки семян позволяет получить высококачественное зерно, соответствующее всем требованиям рынка. Технология полнос­тью автоматизирована, данные с каждого узла отправляются на заводской сервер, искусственный интеллект мгновенно обрабатывает эти сведения и определяет точную причину неисправности или указывает на возможную ошибку оператора.

Покупка и запуск завода с произ­водительностью 46 тонн зерна в час обошлись местному предпринимателю Сергею Окуневу в 1,5 млрд тенге. Он уверен, что все вложения рано или поздно окупятся.