Первый железнодорожный состав Китай – Афганистан отправился в путь через Казахстан

Первый "центральноазиатский" железнодорожный состав КНР, направляющийся в Афганистан, накануне покинул город Наньтун провинции Цзянсу (Восточный Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Синьхуа".
После того, как поезд пересечет границу в районе Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский АР, Северо-Западный Китай), он проедет по территории Казахстана и проследует далее в Узбекистан на пути к своему пункту назначения – станции Хайратон, которая является важной перевалочной базой.
Ожидается, что состав ежемесячно будет перевозить не менее 90 грузовых контейнеров. Время в пути составит около 15 дней.
Напомним, в Казахстане успешно реализуется государственная программа "Нұрлы жол", предусматривающая развитие международных транспортных коридоров, которые свяжут Китай транзитом через нашу страну со странами Европы и Центральной Азии кратчайшими железнодорожными и автомобильными маршрутами.
