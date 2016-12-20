​Первый – зимний

496
Максут ИРЖАНОВ
фото автора

Организатором мероприятия выступил Фонд Первого Президента РК – Лидера нации, соорганизаторами – общественный фонд «Социальный Фонд-Олимпионик» и Национальная федерация лыжных гонок. Фестиваль, по мнению руководителей этих структур, призван популяризировать зимние виды спорта и приобщать подрастаю­щее поколение к здоровому образу жизни. В нем приняли участие около 250 детей из малообеспеченных семей, домов-интернатов, а также представители дворовых клубов.

– Существует аналогичный фес­тиваль по летним видам спорта, ежегодно проводящийся в ­Алматы, – отметил заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Султан Айт­жанов. – Теперь решили провести и зимний, который, надеемся, тоже станет традиционным.

Погода, правда, не побаловала. Пронизывающий ветер, метель... Но дети – есть дети. Они с удовольствием принимали участие в конкурсах и играх, катались с горки, состязались в лыжных гонках и беге на коньках, играли в хоккей и даже искали клад... Деда Мороза. А какой же зимний праздник без конной упряжи, тем более что развлекательный центр называется «Акбозат», что в переводе означает светло-серая лошадь.

Украшением праздника стал показательный хоккейный матч между двумя детскими дворовыми командами. Вот им то точно было жарко на льду, хотя юные болельщики под присмотром волонтеров и взрослых тоже постоянно были в движении и в любое время могли зайти погреться в помещение.

Участникам конкурсов и соревнований вручили подарки. Но самым главным призом для каждого стали хорошее настроение, заряд бодрости и здоровья. А еще состязания под открытым небом пробудили у ребят такой аппетит, что от большого казана плова, приготовленного на открытом огне, вмиг ничего не осталось.

