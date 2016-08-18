​Песенно, вольно, раздольно

Статистика свидетельствует, что в 1995 году, на момент образования Ассамблеи народа Казахстана, в области проживало около 2 000 чувашей. Их АНК объединила в одну большую семью и теперь помогает им возрождать и сохранять культуру, язык и народные традиции.

С первого дня образования чувашского общественно-культурного центра работает фольклорный ансамбль «Сеспель», руководит которым баянист-виртуоз Гайнутдин Ташимов. Ансамбль часто выступает на городских и областных мероприятиях и неоднократно становился лауреатом областного фестиваля культуры и искусства народа Казахстана.

День чувашской культуры по традиции состоялся в минувшие выходные в городском парке культуры и отдыха, где собрались поклонники ансамбля «Сеспель», участники и руководители областных ЭКО и многочисленные горожане. Руководитель ансамбля Г. Ташимов составил программу выступления так, что в нее вошли как старинные народные песни, так и современные.

– У ансамбля «Сеспель» богатый репертуар. Исполнять такие песни и танцы нужно не только в Павлодаре, но и пропагандировать творчество этого коллектива в других регионах, – сказал в своем выступлении почетный гость из Чувашии, председатель общественного объединения старейшин «Канаш» Чувашского национального конгресса, профессор, доктор философских наук Василий Федотов. Он пожелал чувашам Павлодара осуществления их мечты – побывать на исторической родине в Чувашской Республике и в ее столице – Чебоксарах.

…Как рассказали ведущие фестиваля, август – один из самых богатых на праздники летних месяцев. Причем традиции эти уходят корнями еще в далекую древность. В этот день участники ЭКО подробно познакомили гостей с особенностями Яблочного, Орехового и Медового Спаса.

Больше узнать о полезных свойствах меда помогла и викторина, которая проводилась в этот день.

– В ХХІ веке выживет только та страна, где народ сплочен. Фундамент нашего государства – равноправие всех народов, проживающих в Казахстане, независимо от вероисповедания и национальности, – сказала председатель областного финно-угорского ЭКО Ольга Николашина. Она поблагодарила актив чувашского ЭКО и прежде всего председателя Елену Софронову за прекрасный праздник.