Пещера, дарующая исцеление

Жительница областного центра Татьяна, никогда прежде не слышавшая об удивительной пещере, впервые увидела ее 12 лет назад во сне. Причем в мельчайших подробностях, показавшихся ей настолько странными, что она обратилась за разъяснениями к баксы Алие.– В том сне я и мои ближайшие родственники, среди которых находилась и тяжело больная на тот момент младшая сестра, оказавшись в пещере, сначала долго шли по ее темным переходам, – рассказывает женщина. – Казалось, что все происходит наяву, поэтому было реально страшно. Но тут на каменных стенах одна за другой стали зажигаться обычные электрические лампочки. Я очень удивилась наличию электричества в пещере. И вот мы подходим к озеру, а сестренка каким-то образом уже в воде по самую грудь стоит. Поднимаю глаза и вижу на противоположном берегу большого льва, который пристально смотрит мне в глаза…Целительница Алия просветила тогда Татьяну, что пещера из ее сна существует на самом деле, и младшую сестру необходимо срочно везти в святые места – чудодейственное озеро действительно может вылечить ее от тяжелого заболевания. Лев же – это дух пещеры.Женщина рассказала о своем необычном сновидении и разговоре с баксы родным, но те не восприняли всерьез ее слова. Однако спустя семь лет из-за появившихся проб­лем со здоровьем и у остальных членов семьи решено было все же отправиться в пещеру Коныр-Аулие.– К тому времени отца уже не было в живых, и я поняла, почему не оказалось его в моем давнем сне, – говорит Татьяна.Целебная вода озера принесла избавление от физических недугов всем, но не сестре нашей героини… Дело в том, что девушка, у которой к тому времени уже была I группа инвалидности, сумела дойти только до середины пещеры, а дальше не смогла сделать ни шага. Не удалось сдвинуть ее с места ни близким, ни проводнику, который сопровождал их в святые места.– Позже нам объяснили, что это дух пещеры не пустил ее, потому что время было упущено, и болезнь, осложненная еще и расстройством психики, засела слишком глубоко, – продолжает рассказ Татьяна. – Но с тех пор прошло еще пять лет, она чувствует себя заметно лучше, хотя врачи с самого начала постановки тяжелейшего диагноза ничего хорошего нам не обещали. Возможно, помогло то, что братья все же принесли тогда с озера воду и из ведер облили ее несколько раз...Некоторым паломникам, оказавшимся в пещере, удается увидеть дух пещеры в виде различных животных, а зачастую он показывается им в виде белого как лунь старца. Сестра Татьяны, по ее словам, увидела большую змею, преградившую путь к озеру.Проводники, которые набирают людей в группы, а потом везут их по труднопроходимой дороге к таинственной пещере, что находится в двухстах километрах от Семея, подтверждают: озеро действительно принимает не всех. Бывает, что человек подошел к воде близко, а войти в нее не может. Опускает в озеро ведро, чтобы набрать воды, а его в буквально смысле выталкивает на берег.– Паломнику, принявшему решение о посещении пещеры, примерно за неделю до поездки необходимо вообще отказаться от спиртного, – рассказывает проводница Нургуль. – Перед тем как отправиться в дорогу, желательно сходить в мечеть или церковь, в зависимости от вероисповедания.У подножия горы Актас, в расщелине которой и расположена пещера, имеются небольшие домики для ночлега путников, определены места для предварительного омовения, обязательного для совершения обряда погружения в каменную купель. В самой пещере категорически запрещается курить и сквернословить.В любое время года вода в озере всегда одна и та же – плюс четыре градуса. Окунуться в нее необходимо трехкратно, многим удается сделать это семь и более раз, хотя ноги при этом может сводить судорогой из-за нестерпимого холода.Простудиться после таких водных процедур невозможно, напротив у большинства паломников проходят бесследно даже хронические болячки. Очень помогает купание в озере бездетным женщинам, уже отчаявшимся испытать радость материнства. Кроме проблем со здоровьем, целебная вода Коныр-Аулие открывает также дорогу тем, кто запутался в непростых жизненных ситуациях.По рассказам старожилов здешних мест, об уникальных свойствах озера было известно нашим далеким предкам. Воины залечивали в нем раны после кровопролитных сражений с джунгарами. В XVIII веке в пещере однажды спрятался Кабанбай-батыр вместе со своим отрядом, позже ударивший по врагу с тыла.Кстати, в степи по дороге к пещере имеется очень много захоронений, и, возможно, по этой причине с паломниками в пути происходят разные мистические вещи.– Мы отправились без проводника, поскольку до этого не раз бывали в Коныр-Аулие, – поделился своей историей устькаменогорец Ерлан. – В результате заблудились и всю ночь кружили по степи, несколько раз оказываясь в одном и том же месте. Прокололи колесо и уже решили, было, вернуться назад, как обнаружили спасительный ориентир, который и вывел нас под утро к пещере.Как выяснилось, мужчина еще в городе положил себе в карман текст с молитвой, которую мусульмане читают обычно на кладбищах. По его мнению, это души ушедших в мир иной таким образом пытались привлечь к себе внимание путников.Больше всего паломников приезжает сюда в теплое время года. Немало среди них жителей соседних государств, преодолевающих тысячи километров для того, чтобы искупаться в чудодейственном озере.Между тем, по рассказам одного из паломников, он привез с собой в областной центр образец воды из пещеры, который передал на исследование в лабораторию. Заключение специалистов: состав воды соответствует чистому горному источнику. Впрочем, это в очередной раз подтверждает догадки местных ученых о том, что в пещере имеется небольшое подводное течение, благодаря которому вода в озере, несмотря на совершаемые в нем массовые омовения, всегда остается чистой.Скептики считают, что место особой силы – пещера Коныр-Аулие – всего лишь миф, созданный эффектом плацебо. Так или иначе, но поток страждущих, верящих в чудесное исцеление не иссякает, а напротив, как утверждают местные жители, растет из года в год.