Туризм и путешествия Пещере Кенесары требуется продюсер? Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Казалось бы, Бурабай наиболее «раскрученный» туристский бренд в Казахстане. Знаменитую курортную зону хорошо знают в республиках бывшего Союза, естественно, а в недавнее время она посягнула на международную известность, после того как здесь прошел саммит глав государств СНГ. Однако, как часто ни бываю в этих удивительных местах, нет-нет нахожу уязвимое звено по части привлекательности Бурабая.



Речь веду о знаковом культурно-историческом памятнике – «Укрытие последнего хана Кенесары», куда по легенде после удачной охоты на медведя непременно приезжал на ночлег со своей дружиной народный герой, укрываясь почти на отвесной скале от опасности. Многие ли знают об этом? И здесь мы можем сделать серьезный упрек в адрес организаторов отдыха и туризма, региональных краеведов.



Знаменитая пещера, закономерно уступающая лишь не менее знаменитой поляне Абылай-хана (Кенесары Касымов являлся его внуком), незаслуженно затерялась в череде народнопочитаемых культурно-исторических памятников, напоминая собой суперталантливого от природы исполнителя, нуждающегося в продюсерском продвижении. Не зря же в середине июня текущего года за неимением собственных средств нацпарк «Бурабай» на своем сайте объявил конкурс на благоустройство этого объекта, приглашая всех желающих принять в нем участие на общественных началах, так сказать, проявив чувство патриотизма и любви к малой родине.



Пещера, которой много сотен лет, под юрисдикцией нацпарка «Бурабай» оказалась 27 мая 2009 года, получив паспорт туристического маршрута под названием «Укрытие последнего хана Кенесары». Вот его краткая характеристика. Протяженность – 7 км, продолжительность похода – 2 часа. Время действия – сезонное: с июня по сентябрь. Количество человек в группе – до 10. Допустимые рекреационные нагрузки – 30 туристов в день. Прохождение маршрута только в сопровождении экскурсовода или гида-инспектора охраны леса.



Так что о массовом посещении пещеры не может быть и речи, такие жесткие условия исходят от уникальной природы Бурабая. По словам директора нацпарка Алиби Газиза, турмаршрут № 10 посещают за сезон не более 5% всех гостей курортной зоны. Капля в море, если учесть, что общее количество туристов и отдыхающих в благоприятные годы достигает полумиллиона человек.

И тем не менее, несмотря на требования экологической безопасности, подобная статистика удовлетворять не может. Турмаршрут № 10 явно не отрабатывает свое предназначение. Например, в июне его посетили всего 6 групп. Разные пришлось услышать отзывы о качественной и привлекательной стороне маршрута: 6 км пешим ходом не всяк одолеет, не каждый турист может подняться по крутой лестнице, хотя она на самом деле не такая уж и крутая, по пути следования нет сопровождающего сервиса, не предусмотрен сбор ягод, грибов, которых в округе в изобилии, маршрут скучный, однообразный…



Были и противоположные мнения: излишний сервис мешает слиться с природой, пещера Кенесары своей уединенностью и таинственностью запоминается на всю жизнь, 6 км пешим ходом для организма не нагрузка, а отдых…

Чтобы прийти к общему знаменателю, решили сами отправиться по маршруту. В роли гида на этот раз выступал замдиректора нацпарка по туризму и науке Сергей Быков.

Машину оставляем на автостоянке «Айнаколь», берем с собой самое необходимое в походе – нож, пакеты, бутылку воды – и отправляемся в путь. На все про все у нас 1 час 50 минут – официальное время прохождения маршрута с остановками на 25 минут на берегу озера Боровое и на 25 минут в самой пещере. Шагаем по отсыпанной песком дорожке. Построил ее нацпарк, он за ней и ухаживает, «информационным гидом» пока служит один скромный указатель.



Первый минус, обнаруженный нашей «группой». Кстати, тема информационного обеспечения турмаршрутов затрагивалась накануне в разговоре с руководством ГНПП «Бурабай». Конечно, крайне недостаточно информации о пещере Кенесары, признавал директор природоохранного учреждения А. Газиз. Не все туристы пользуются сайтом или услугами визит-центра, где размещена подробная характеристика достопримечательностей Бурабая.



Сужу по себе, посещая нацпaрк в год до десятка раз, а то и чаще. Не знал, где конкретно находится пещера Кенесары. Современные билборды, красочные плакаты, стенды указывают на объекты в основном развлекательного плана, питания и проживания. Познавательная сторона имиджа ЩБКЗ, духовно-патриотическая – за исключением поляны Абылай-хана – пребывала и пребывает в тени. Где денег не заработаешь, зачем тратить их на рекламу? Таким образом, наверное, рассуждают организаторы туризма и отдыха известной курортной зоны. Оставим проблему на их совести и продолжим путь.

Не успели углубиться в лесной массив, как начали попадаться аппетитные маслята. Пригодились пакеты и нож. За каких-то 20 минут вдвоем насобирали 5 кг наисвежайших грибов. На полянах часто попадается лесная земляника, уже переспевшая, ароматная, сладкая, готовая сама запрыгнуть в ведерко, чтобы не сгнить под дождями.



Почему бы для участников турмаршрута не организовать сбор ягод и грибов? – промелькнуло в голове, – тогда его привлекательность сразу бы возросла.

На пути следования установлены лавочки для отдыха, построена беседка. В 500 метрах от пещеры – мемориальный камень в честь Кенесары-хана. Любопытна его история. Установлен в 2002 году. Кем – до сих пор неизвестно. Поговаривают, дело рук патриотов края. На камне высечены слова Магжана Жумабаева, в переводе на русский они звучат примерно так: «В ту ночь в пещере среди гор задумался Кенесары-хан о судьбе своего угнетенного народа».



…Буквально через 10 минут во всем своем величии предстала перед нашим взором пещера Кенесары, примостившаяся на скале высотой 200 метров, напоминая внешним видом огромного великана. Объемом пещера равнозначна восьмиканатной юрте, вверху есть отверстие – дымоход. Перед входом – большая площадка, откуда хорошо видна панорама Боровского озера и хвойных лесов.

Подъем начинается с каменных ступенек, через 100 метров их сменяет деревянная лестница, удобная для туристов всех возрастов.

– Такая архитектурная задумка, – поясняет С. Быков. – Когда строили лестницу, учитывали все нюансы вплоть до поручней. И тут же замдиректора по туризму и науке откровенно признается: маршруту необходим современный сервис…



Рядом с пещерой, у ее подножия, природа создала великолепный ландшафт, где, по словам того же Быкова, напрашивается строительство мини-этноаула. Я на миг представил белоснежную юрту, оформленную в национальном колорите, дымящийся самовар, кипящий котел с баурсаками, кожаные мешки, наполненные кумысом… От туристов точно бы не было отбоя. Природа постаралась на славу, но человек почему-то ее не поддержал.



Между прочим, туристический маршрут – не догма, он требует постоянного совершенствования, естественно, не в ущерб экологии.

Группы из 10 человек, на мой взгляд, недостаточно, 30 посетителей в день – тоже. Под присмотром инструктора или инспектора охраны леса туристы вред природе не нанесут.

Тропа к пещере Кенесары должна быть более популярной и насыщенной, а не пребывать, как сегодня, в сиротливом состоянии. Полностью согласен с А. Газизом в том, что в лесу, тем более на особо охраняемой территории, не место градостроительству в стиле хайтека. Бетон, стекло, пластик, железо – пусть остаются для городов и поселков. Природе нужен природный материал: песок, камень, дерево. Пока он на турмаршруте в дефиците.



– Сергей Васильевич, – обращаюсь к своему гиду, – согласитесь, национальный столик хорошо бы смотрелся на обзорной площадке при входе в пещеру. Хозяйка бы разливала чай, кумыс, угощала каймаком, баурсаками, природа на такую услугу бы не обиделась.

Быков меня поддерживает. И вновь вспоминает о конкурсе, объявленном на сайте нацпарка.

– Думаю, уже нынче мы устраним эти недостатки, – утверждает он. – Больших затрат на реализацию проекта не надо. И конечно, постараемся утолить информационный голод.

У древних в почете была поговорка: «Либо найди дорогу, либо проложи ее сам». Выходит, для себя дорогу к пещере Кенесары проложил сам, проложил с пониманием смысла и гордости за великого предка. Остается пожелать, чтобы этот путь с такой же духовной начинкой проходили все гости Бурабая. Жалеть, поверьте, они уж точно не будут.

