​Пешеход – на переход

Стендами с дорожной азбукой, учебными пособиями и специальной литературой оснащаются и сельские школы.

Маршруты рейдов максимально приближаются к школам и учебным заведениям. Именно в октябре, когда световой день сокращается, состоялись конкурсы «Заботливая мама», направленные на популяризацию светоотражающих элементов, с которыми дети более заметны на дороге. В планах полицейских – проведение викторин, уроков «Рисуем безопасную дорогу», родительских собраний и семинаров-тренингов для педагогов.