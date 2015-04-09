Песни о Родине Свежий выпуск 811 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

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Представители разных этносов и народностей РК имеют общую историю и общее будущее на вечной земле Казахстана. Проведение фестиваля стало значимым событием в культурной жизни региона. В творческом состязании приняли участие дуэты, трио, вокальные группы из районов области, студенты, школьники, коллективы художественной самодеятельности этнокультурных объединений. Словом, никаких ограничений для участников не было. На сцене выступили 20 творческих коллективов, около 60 исполнителей. Каждый из них, согласно условиям, спел по две песни. Лучшим вручены дипломы и призы.

– Наряду с пропагандой нацио­нальной идеи «Мәңгілік Eл», которая объединяет всех граждан нашей страны, такие мероприятия формируют у каждого из нас чувство патриотизма, – говорит одна из организаторов фестиваля, ведущий специалист областного Дома народного творчества Гульнар Сейталина. – Также мы поддерживаем талантливых исполнителей и коллективы.