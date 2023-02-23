Песни сердца

Популярный исполнитель активно готовится к творческому вечеру, посвященному 35-летию его сценической деятельности. Юбилейный концерт запланирован на осень этого года. Песни, которые он исполняет, – «Өмір өзен», «Балама тілек», «Дәурен-ай», «Бәрі есімде», «Алматы мәңгі жыр қала», «Туған жердей жер болмас», «Ата-ана деп ән салайық әрқашан» – давно стали по-настоящему народными хитами. Но мало кто знает о композиторской деятельности Медеу Арынбаева. Между тем в его творческой копилке около 80 песен, 60 из которых уже дошли до широкого слушателя.

– Вот уже на протяжении 25 лет он пишет прекрасную музыку, и у певца в этом году двойной юбилей, – сказал председатель Союза композиторов Казахстана Серикжан Абдинуров, вручая исполнителю композиторское удостоверение. – Учитывая его многолетний труд, а также огромный вклад в развитие и пропаганду национального музыкального искусства, мы с радостью предложили Медеу Арынбаеву войти в состав Союза композиторов республики.

Сам исполнитель, вспоминая о начале своей композиторской деятельности, говорит, что все началось в далеком 1997 году:

– Тогда мы с Айгуль (покойная супруга певца. – Ред.) купили фортепиано, и с тех пор я стал сочинять музыку. В 1998-м родилась моя первая песня «Дәурен-ай», а чуть позже – «Өмір өзен».

Поздравить Медеу Арынбаева пришли его коллеги по цеху – Роза Рымбаева, Женис Искакова, Жубаныш Жексен, лидер группы «Дервиши» Дильмурат Бахаров, композитор Еркин Ынтыкбаев, поэт-песенник Темирлан Тулегенов, Азамат Сатыбалды и другие.

Роза Рымбаева, исполнив песню «Ардағым да сен» из репертуара композитора, сказала, что, когда впервые услышала ее, вспомнила свое детство, захотела оказаться в степи.

– У Медеу чистое и искреннее сердце, именно поэтому его песни задевают потаенные струны души, – считает народная артистка.