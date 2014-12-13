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Песня остается с человеком
Сауле АХМЕТОВА, Алматы
В программу «Песня остается с человеком» вошли известные композиции 60–80-х годов XX века, которые исполнили заслуженные деятели РК Балапан Жубаева, Дина Дуйтмаганбетова, Гульнар Сакышова, Олег Татамиров, Жалиль и Равиль Гизатулины, Руслан Бут, дипломант респуб­ликанских и международных конкурсов пианистка Аслима Мактагулова и другие.
«Мы благодарны АО «Казтелерадио» за предоставленную нашим ветеранам возможность услышать прекрасные песни, поднять настроение. Для них созданы все условия, мы стараемся, чтобы они посещали самые разные культурные мероприятия. Поддержка нам оказывается со стороны государства, частных организаций, молодежи», – отметила заместитель директора по социальным вопросам алматинского Дома ветеранов Нурзия Алимбекова.
«Сегодня мы слушали песни нашей молодости, вспоминали прошлое. Спасибо организаторам и артистам», – благодарили после концерта 78-летний Жайсанбай Кантарбаев и 72-летний Серикбай Оспанов.
Такой подарок для пожилых людей – пример социальной политики, проводимой АО «Казтелерадио», для которого одной из главных задач всегда остается забота о старшем поколении, ветеранах, участниках Великой Отечественной войны. В канун празднования Дня Первого Президента и Дня Независимости РК по инициативе компании 10 социальных объектов в регионах республики (дома престарелых и детские дома) были подключены к сети национального спутникового телевидения «ОТАУ ТВ».

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