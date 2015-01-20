Пессимистический прогноз

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В отчете МОТ указывается, что проблемы поиска рабочего места наиболее широко коснутся молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Уровень безработицы в этой возрастной категории в среднем по миру составит почти 13%, причем, как отмечается в документе, в ближайшие годы ожидается рост данного показателя.
МОТ также отмечает две тенденции. С одной стороны, в мире растет спрос на низкоквалифицированных работников, например, на охранников и специалистов по уходу за больными. С другой, работодатели заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в области электронной обработки данных и права. При этом спрос на бухгалтеров, к примеру, сокращается.
По оценке МОТ, в то время как в США и Японии ситуация с занятостью улучшается, в Европе положение остается сложным.

МВФ пересмотрел перспективы
Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по темпам экономического роста в мире до 3,5% в нынешнем и 3,7% в будущем годах. Эти цифры, как сообщает ТАСС, заложены в обновленный доклад о состоянии и ближайших перспективах мировой экономики. Каждая из цифр на 0,3% ниже показателей, ожидавшихся в октябре прошлого года.
В сторону понижения пересмотрены прогнозы для всех ведущих мировых экономик, кроме США. Америке авторы обновленного документа сулят теперь в 2015 и 2016 годах рост на 3,6 и 3,3% соответственно. Новые показатели для зоны евро в целом – 1,2 и 1,4% роста, для Германии – 1,3 и 1,5%, для Франции – 0,9 и 1,3%, для Италии – 0,4 и 0,8%. У Великобритании ожидаемые темпы роста чуть выше – 2,7 и 2,4%, у Японии – 0,6 и 0,8%.
В Китае составители доклада ожидают в 2015 и 2016 годах роста на 6,8 и 6,3%, в Индии – на 6,3 и 6,5%, в ЮАР – на 2,1 и 2,5%, в Бразилии – на 0,3 и 1,5%. Но при этом ожидания для КНР по сравнению с октябрьскими снижены на 0,3% за нынешний и 0,5% – за будущий годы.

Социальный беспредел
К 2016 году самый богатый 1% населения Земли будет обладать большим состоянием, чем остальные 99%, предупреждает британская благотворительная организация Oxfam.
Организация пытается привлечь внимание к растущему неравенству в мире в преддверии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, на котором ежегодно собираются самые влиятельные люди мира. Глава Oxfam Уинни Бьяньима заявила, что неравенство достигло ошеломляющих масштабов, и разрыв между самыми богатыми и самыми бедными стремительно увеличивается.
Благотворительная организация призвала власти государств мира законодательно закрепить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, чтобы способствовать более равномерному распределению доходов.

Трудно управлять беспилотником
В США за последние несколько месяцев сотни операторов боевых самолетов-беспилотников (БПЛА) подали в отставку, сообщает The Times. Они бросают работу из-за стресса, возникающего после долгих часов управления дронами и наблюдения за гибелью людей.
В год Пентагон обучает 180 операторов беспилотников. Однако сейчас, по информации издания, не хватает около 300 специалистов. Командование ВВС США все чаще отклоняет запросы на вылеты дронов из-за того, что ими некому управлять.
Американцы обычно используют дроны в Сирии, Ираке, Афганистане и Пакистане, чтобы уничтожить террористов и сохранить при этом жизнь летчиков. Операторы находятся в США, а беспилотники выполняют их команды через спутниковый сигнал.
На дисплее, транслирующем изображения с видеокамер на борту дрона, операторы видят, как погибают люди. По их словам, это очень сложно психологически. Для того чтобы привлечь на работу новых людей, власти США планируют ежегодно выплачивать премии 25 тыс. долларов в виде бонусов.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП

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