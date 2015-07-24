Пестуя молодые кадры Свежий выпуск 554 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Новая структура предназначена для подготовки, переподготовки, повышения квалификации и производственных знаний «алюминщиков», с учетом особенностей производства и для адаптации молодых кадров. В год здесь планируют обучать около тысячи выпускников, студентов, учащихся колледжей. Новый учебный центр состоит из пяти учебных классов. Материально-техническая база соответствует самым современным стандартам. К услугам учащихся компьютерные кабинеты, специализированная литература и даже класс сварочного оборудования.

По словам председателя правления – президента акционерного общества Армана Есенжулова, в компании уделяют особое внимание вопросам подготовки профессиональных кадров. На сегодня в подразделения АО «АК» поступает очень много молодежи. Чтобы адаптировать ее к новым условиям, было принято решение создать такой центр, в котором будут консолидированы все учебные процессы и специализированные программы подготовки. Здесь молодые люди смогут понять суть производства, получить не только теоретические, но и практические знания и прийти в цеха уже с четким осознанием всех требований, выдвигаемых к сотрудникам.

Преподавательский состав – в основном из числа производственников завода. Укрепляя связь «колледж – завод», делиться знаниями в учебном центре будут и преподаватели учебных заведений-партнеров, которые готовят рабочие кадры для глиноземного производства. По заявлению руководства АО «Алюминий Казахстана», планируется приглашать к чтению лекций металлургов из других городов.

Почетный металлург, директор Павлодарского колледжа цветной металлургии Александр Болдашевский убежден, что открытие учебного центра – это колоссальный шаг в решении такой задачи, как подготовка квалифицированных специа­листов и рабочих для предприятий металлургической отрасли региона. Центр станет хорошим местом для адаптации и набора профессиональных знаний.



