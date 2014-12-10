Петербург – на культурных площадках столицы

Свежий выпуск
Наталья КУРПЯКОВА
На ее открытии, приветствуя собравшихся, начальник отдела по связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Ганин говорил, что Казахстан и Россия крепко связаны многолетней дружбой народов, и сегодня сотрудничество между нашими странами продолжает развиваться и укрепляться. Он подчеркнул, что в Казахстане развитию русского языка и культуры уделяется внимание на самом высоком уровне, в столице петербуржцев ждал самый радушный прием, и «Петербургские встречи в Астане» могут стать традиционными.
Сейчас в Астане преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета читают лекции, мастер-класс по анимации «Киностудия в кармане» проведет телеоператор, член жюри Международного 3D-стереокинофестиваля Виталий Павлов, о киноэкранизациях советского и российского периода расскажет заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, сценарист, телеведущий Юрий Мамин. Маленькие участники встреч узнают о русском традиционном декоративно-прикладном искусстве, для них мастер-класс подготовила художник Санкт-Петербургского государственного кукольного театра сказки у Московских ворот Екатерина Озерова. Также состоятся беседы с активом русской диаспоры столицы, выступления трио солистов Государственного русского оркестра им. В. Андреева (Санкт-Петербург) и народного казачьего хора «Станичники» (Астана), а школам будут переданы в дар книги.
Несомненный интерес вызовут и две фотовыставки, посвященные Санкт-Петербургу. Их посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Михаил Бочарников. На первой – «открыточные» городские пейзажи, которые легко узнаваемы. Но это только на первый взгляд. Авторам снимков – Сергею Богомяко и Дмитрию Фуфаеву – удалось сделать неожиданные кадры, словно оживляющие известные скульптуры, показать, каким разным бывает город зимой и летом, ранним утром и в свете ночных огней. Прекрасны и величественные мосты, и снятая с высоты панорама жилых кварталов. Фотографы показали город реалистичным и мистическим, знакомым и все-таки полным тайн.
Если архитектура – это застывшая музыка, то как не поставить танец под великую мелодию этого города, считает автор проекта «Танцующий Петербург» Виталий Соколовский. В Астане представлена лишь малая его часть, а сам проект за короткое время «раскрутился» в Интернете, где нашел и поклонников, и последователей. Кстати, причудливые па на улицах и площадях города выделывали как артисты балета, профессиональные танцоры, так и любители…
Мероприятия программы проходят на нескольких площадках: в Российском центре науки и культуры, Национальной картинной галерее «Астана», Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, Государственном русском театре драмы им. М. Горького, гимназии № 5, а участниками ее станут учителя-русисты, школьники и студенты творческих вузов и, конечно, все те, кто хочет узнать, чем живет сегодня город на Неве.

Популярное

Все
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Наравне со сверстниками
У плывущих на одном корабле – одна судьба
Центр привлечения инвестиций
Батареи не греют, а счета растут
Оказались не в том месте и не в то время
В ожидании будущего
С заботой о племенном стаде
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Первый разгром и первая ничья
Прикосновение к древности
На высоком уровне
Главное – верить в себя
Возрождение «Казахфильма»
Шалят не по-детски
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
Гордые «ежи»
​​​​​​​Феерия чувств
Наконец-то победа!
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Свежий выпуск
Оказались не в том месте и не в то время
Свежий выпуск
Трагедия или судьба
Свежий выпуск
Укрепить законность
Свежий выпуск
Лебединая пенсия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]