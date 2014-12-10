Петербург – на культурных площадках столицы Свежий выпуск Наталья КУРПЯКОВА

На ее открытии, приветствуя собравшихся, начальник отдела по связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Ганин говорил, что Казахстан и Россия крепко связаны многолетней дружбой народов, и сегодня сотрудничество между нашими странами продолжает развиваться и укрепляться. Он подчеркнул, что в Казахстане развитию русского языка и культуры уделяется внимание на самом высоком уровне, в столице петербуржцев ждал самый радушный прием, и «Петербургские встречи в Астане» могут стать традиционными.

Сейчас в Астане преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета читают лекции, мастер-класс по анимации «Киностудия в кармане» проведет телеоператор, член жюри Международного 3D-стереокинофестиваля Виталий Павлов, о киноэкранизациях советского и российского периода расскажет заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссер, сценарист, телеведущий Юрий Мамин. Маленькие участники встреч узнают о русском традиционном декоративно-прикладном искусстве, для них мастер-класс подготовила художник Санкт-Петербургского государственного кукольного театра сказки у Московских ворот Екатерина Озерова. Также состоятся беседы с активом русской диаспоры столицы, выступления трио солистов Государственного русского оркестра им. В. Андреева (Санкт-Петербург) и народного казачьего хора «Станичники» (Астана), а школам будут переданы в дар книги.

Несомненный интерес вызовут и две фотовыставки, посвященные Санкт-Петербургу. Их посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Михаил Бочарников. На первой – «открыточные» городские пейзажи, которые легко узнаваемы. Но это только на первый взгляд. Авторам снимков – Сергею Богомяко и Дмитрию Фуфаеву – удалось сделать неожиданные кадры, словно оживляющие известные скульптуры, показать, каким разным бывает город зимой и летом, ранним утром и в свете ночных огней. Прекрасны и величественные мосты, и снятая с высоты панорама жилых кварталов. Фотографы показали город реалистичным и мистическим, знакомым и все-таки полным тайн.

Если архитектура – это застывшая музыка, то как не поставить танец под великую мелодию этого города, считает автор проекта «Танцующий Петербург» Виталий Соколовский. В Астане представлена лишь малая его часть, а сам проект за короткое время «раскрутился» в Интернете, где нашел и поклонников, и последователей. Кстати, причудливые па на улицах и площадях города выделывали как артисты балета, профессиональные танцоры, так и любители…

Мероприятия программы проходят на нескольких площадках: в Российском центре науки и культуры, Национальной картинной галерее «Астана», Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, Государственном русском театре драмы им. М. Горького, гимназии № 5, а участниками ее станут учителя-русисты, школьники и студенты творческих вузов и, конечно, все те, кто хочет узнать, чем живет сегодня город на Неве.



