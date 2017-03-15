​Петипа казахского балета

Первым педагогом Заурбека Райбаева в Алматинском хорео­графическом училище был известный артист балета и педагог Александр Селезнев. Именно он разглядел в юном танцовщике незаурядный талант и целе­устремленность, которые требовали, по его мнению, должной «огранки». Способного ученика отправляют в старейшее хорео-графическое училище страны – Ленинградское. Там его индивидуальность и исполнительское мастерство раскрывают такие знаменитые педагоги, как Алексей Писарев, Александр Бочаров и Игорь Бельский.

Яркая артистическая карьера Заурбека Райбаева началась в 1954 году под сводами тогда еще Казахского театра оперы и балета им. Абая.

– Вся его более чем сорокалетняя творческая жизнь связана с историей нашего театра, а все его постановки по праву вошли в золотой фонд не только ­ГАТОБа, но и всего казахстанского балетного искусства, – этими словами открыла вечер народная артистка РК художественный руководитель балетной труппы театра Гульжан Туткибаева. – Заурбек Райбаев – один из грандов отечественной хореографии, наделенный даром блестящего актерского мастерства и непревзойденной балетной техникой.

Перед началом концерта в фойе театра развернулась небольшая фотовыставка, отразившая страницы творческой жизни Райбаева. На черно-белых снимках запечатлены редкие кадры из детства, учебы в Алма-Ате и Ленинграде, его блестящие сольные партии, фрагменты репетиций балета «Спартак», которые, как и премьеру, удостоил своим присутствием сам Арам Хачатурян.

Яркие, неповторимые образы Нурали в «Бахчисарайском фонтане», Зигфрида в «Лебедином озере», Базиля в «Дон Кихоте» перемежаются с фотографиями его родителей, пожелтевшими от времени старыми афишами. На одном из снимков запечатлен фрагмент его знаменитого на весь СССР танца «Золотой орел». Чуть позже, на концерте, этот захватывающий номер исполнит Рустем Имангалиев. Танец продолжает удивлять богатым набором выразительных средств и сегодня.

Постановки гениального балетмейстера многие критики в те годы называли революционными, и по степени эмоционального воздействия, блестящей хореографии они продолжают оставаться таковыми по сей день. В этот памятный вечер на его родной сцене солистами театра Айман Егизбаевой, Архатом Аширбек, Анель Рустемовой, Асетом Мурзакуловым, Таиром Гатауовым, Алией Сапуговой и Рафаэлем Уразовым были исполнены вариации из спектаклей «Спартак», «Фрески», «Козы-Корпеш и Баян-Сулу», «Лебединое озеро» и других.

– В год моего возвращения из Америки ученица Заурбека Мулдагалиевича, известная балерина, лауреат международных конкурсов Гульжан Туткибаева пригласила меня в свою дипломную работу на музыку Шнитке. Тот номер в постановке уже балетмейстера Туткибаевой, как и мою работу в нем, заметил Заурбек Райбаев. Маэстро приг­ласил меня исполнить главные партии в «Лебедином озере». Как сейчас помню свое волнение и чувство ответственности, поскольку одно имя Заура Галиевича, как все называли его в балетной среде, приводило в глубокий трепет, – вспоминает сегодня прима-балерина ГАТОБ им. Абая, заслуженный деятель РК Сауле Рахмедова. – В 80-е годы его «Фрески» произвели фурор среди любителей балета в СССР, и, как мне кажется, до сих пор ни одному казахстанскому балетмейстеру не удалось поставить такой гениальный спектакль. По масштабу своей личности, по таланту, по вкладу в искусство Зау­ра Галиевича можно смело наз­вать Петипа казахского балета.