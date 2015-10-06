Политика
Петр Порошенко посетит Казахстан
Меруерт Нургазинова
9 октября состоится официальный визит Президента Украины Петра Порошенко в Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды. 
В Астане запланирована встреча Главы государства Нурсултана Назарбаева с украинским Лидером. Они обсудят наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество.  
"В ходе переговоров предполагается рассмотрение приоритетных направлений взаимодействия в угольной промышленности, транспортно-логистической сфере, агропромышленном комплексе и других областях", – говорится в официальном сообщении. 
Кроме того, ожидается, что Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко обменяются мнениями по ключевым аспектам международной повестки дня, в том числе по ходу реализации Минских договоренностей. 

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