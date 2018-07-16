Петуний легкий аромат

Рекордное для областного цент­ра количество цветов высажено в нынешнем году в скверах, парках и вдоль главных проспектов. Более 3 000 вазонов с каскадными петуниями украсили дорожные ограждения. На опоры освещения озеленители прикрепили более 500 мини-клумб. А на разделительных полосах вдоль дорог установили 83 цветочные арки. Впрочем, композиций могло быть и больше.

– В текущем году мы собирались закупить 300 тысяч цветов ампельной петунии, которая используется при вертикальном озеленении, – сообщил главный инженер управления парками культуры, отдыха и скверами Талгат Смаилов. – Однако тендерная система нас подвела. Возникли сложности, из-за которых удалось заключить договоры только на поставку 150 тысяч цветов. Отмечу, что, помимо этого, в клумбах уже высажено 518 тысяч петуний и бархатцев. Это гораздо больше, чем в прошлом году.

Оказалось, что не все конкурсы по закупу цветов и вазонов признаны состоявшимися. По некоторым из них не нашлось потенциальных поставщиков. Поэтому карагандинским озеленителям пришлось искать выходы из ситуации. Они украсили город не только цветами, но и топиарными фигурами животных. Всего их закупили 24.

Зеленые фигуры появились в цент­ральном парке культуры и отдыха, на проспекте Республики и в сквере за монументом «Шахтерская слава».