Культура
Певец из Семея стал профессором по вокалу в Нью-Йоркском университете
Певец из Семея Диаз Мусалимов стал профессором по вокалу в Нью-Йоркском университете, сообщает 24.kz.

Знаменитый вуз США закончили 30 нобелевских лауреата и 19 обладателей премий "Оскар", "Эмми", "Тони" и "Грэмми". Среди выпускников NYU Вуди Аллен, Мартин Скорсезе, Анджелина Джоли, Вупи Голдберг, Леди Гага и другие селебрити.

В этом году Диаз получил двойную степень магистра по специальности "Вокальное исполнительство: музыкальный театр и педагогика вокала" в Нью-Йоркском университете.

Выступление Диаза Мусалимова в Лас-Вегасе запомнили миллионы зрителей. Он исполнил гимн Казахстана в 20-тысячной арене перед началом боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. На своем сольном концерте в легендарном джаз клубе Birdland Диаз исполнял свои песни, которые становятся популярными в Нью-Йорке.

"Участвуя в различных американских мероприятиях международного масштаба, одна из песен, которую я представляю, именно I am from Kazakhstan. Она была написана в определенном современном стиле, не совсем стандартна и произвела такой резонанс", – говорит Диаз Мусалимов.

Он не только преподает основы музыкального искусства, молодой певец покоряет лучшие сцены США, исполняя и песни казахстанских композиторов. Сейчас он работает с Данэлией Тулешовой и знакомит ее с экспертами глобальной музыкальной индустрии и американского шоу-бизнеса.

"У Казахстана богатейшая культура и наследие. И в этом я убедился на своем концерте в Манхэттене. Я исполнил блок песен казахстанских композиторов. Туда были включены песни Жаяу Мусы, Мукана Тулебаева, народные казахские песни. И тот резонанс, которые эти песни дали, еще раз подтвердил, что наша культура, безусловно, должна входить в десятку тех произведений, композиций и песен, которые должен знать и слушать весь мир", – отметил Мусалимов.

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