​Певец казахстанской природы

В экспозиции «Вечно зовущая природа» представлены фотоработы Вячеслава Белялова, известного фотолетописца природы Казахстана, и его сына Олега Белялова. В этот день в фойе академии было особенно многолюдно. Вспомнить замечательного кинодокументалис­та пришли его многочисленные коллеги и друзья, в числе которых – деятели кинематографа, ученые-биологи, наставники будущих режиссеров и кинооператоров. Они с грус­тью отметили, что с уходом этого рыцаря природы закончилась целая эпоха казахстанского научно-популярного и документального кино о вечно зовущей природе. Сам Вячеслав Алиевич говорил, что каждый фильм, помимо профессиональных знаний и умений, дает неоценимый опыт – знание жизни, знакомство с интересными людьми, которое часто перерастает в крепкую дружбу.

– Для друзей и близких он был просто Слава – так называли его коллеги по киностудии, ровесники сына и мы, консультанты-биологи, – вспоминал доктор биологических наук, профессор, президент Союза охраны птиц Анатолий Ковшарь. – Друзья у него были по всему Казахстану. Среди них много было альпинистов и ученых-биологов. Альпинизмом Слава болел еще с юности, не раз совершал восхождения на вершины с командой альпинистов, и его «дополнительной нагрузкой» была документальная камера «Конвас». Общение же и работа с биологами помогали ему в создании его замечательных фильмов. С другой стороны – его тонкие наблюдения во время съемок нам, ученым, давали новый интересный материал. Начало 60-х в Казахстане – время становления телевидения, нужны были молодые специалисты, и Славу пригласили на «Казахтелефильм», где с 1962 по 1969 год он работал вместе с Ларисой Мухамедгалиевой, автором сценариев и режиссером.

С 1969 года и до самого выхода на пенсию в 1998 году он работал режиссером-оператором научно-популярных фильмов на студии «Казахфильм» им. Ш. Айманова. Снял 60 картин, из которых около 50 посвящены миру растений и животных.

– Мне посчастливилось работать с ним в 70-х и 80-х годах, – продолжает Анатолий Ковшарь. – А это то время, когда Слава создал «В горах и пус­тынях Казахстана» и «Низовье Или: времена года», «Аксу-Джабаглы», «Беркуты», «Зачарованный лес», «Джунгарский тритон», «Каракурт», «Беркутчи», «Устюртский муфлон», «Вечно зовущая природа», «Каспия зимний мотив», «Сурок Мензбира», «Гепард возвращается», «Бабочки высокогорья», «Сайгаки», «Фламинго», «Мой дом – пустыня», «На берегах Биликуля», «Пеликаны» и другие фильмы, которые по праву относятся к золотому фонду анималистического кино. И я видел, сколько труда и любви он в них вкладывает.

В те годы фильмы Белялова внесли такой вклад в охрану мира животных, сколько не внесла ни одна организация, призванная этим заниматься. В середине 80-х годов в Алма-Ате прошли два международных симпозиума на тему «Роль кино в охране окружающей среды», организованные известным мас­тером жанра Александ­ром Згуриди. О таких фестивалях я потом и не слышал. Згуриди высоко оценил работы Белялова – уровень операторского мастерства, художественность, поэтичность съемок природы и животных. И все обращали внимание на то, что красота и уникальность природы Казахстана – вся она в этих фильмах.

Некоторые участники форумов выс­казывали критические замечания по поводу отсутствия в фильмах явных признаков угрозы со стороны человека, равно как и самого человека в кадре. Но Слава твердо стоял на своем: «Человека в моих фильмах не будет, я показываю красоту природы, какая она есть». Но впоследствии все-таки снял две ленты, в которых имеются игровые моменты (о гепарде и барсе), отдав дань и художественно-научно-популярному жанру.

В наш век экологических катастроф, угрозы исчезновения многих видов животного и растительного мира просветительские фильмы Славы очень нужны. И по казахстанскому национальному телевидению их надо демонстрировать как можно чаще. Тем более большинство из них ценнее и гуманнее многих зарубежных фильмов о природе.

– Помню, как в 1983 году я пришел на «Казахфильм» и присутствовал при запуске картины «Гепард возвращается», – вспоминает президент АО «Киностудия «Казахфильм» им. Ш. Айманова Бахыт Каир­беков. – Я тогда очень порадовался, что в создании этого художественного фильма участ­вуют мастера-документалис­ты Вячеслав Белялов и Лариса Мухамедгалие­ва. С Вячеславом Алиевичем я не был близко знаком, но каждая редкая встреча с ним была очень интересна. Он был настоящим профессио­налом своего дела, незаурядным человеком, увлекательным собеседником. Его сын Олег – мой большой друг. С ним мы ездили по всему Казахстану, и он дал мне очень много как знаток дикой природы и уникальных мест нашей страны. За это я ему благодарен. Я по себе знаю, каково быть сыном знаменитого отца. Это постоянное стремление доказать, что ты достоин его имени. Олег – достойный сын своего известного отца, и всю свою жизнь он совершает восхождение к вершинам его творчества. Человек жив, пока о нем помнят. Жизнь Вячеслава Белялова продолжается – в его уникальных фильмах, в наших душах и сердцах. И то, что Олег посвящает выставки памяти Вячеслава Алиевича, тоже продолжает его жизнь.

– Счастье исследователя – найти свою тему. Человеческое счастье – за этой темой увидеть личности, которые являются достойным примером, – убеждена доцент кафедры истории и теории кино Казахской нацио­нальной академии искусств им. Жургенова куратор выставки Надежда Беркова. – Для меня таким примером стал Вячеслав Белялов. Когда мы познакомились 30 лет назад, я сразу поняла, что он – неординарная личность. Делать ежегодно на протяжении почти двух десятилетий по два фильма, пусть даже и коротких, – титанический труд. С середины 70-х до конца 90-х маленькой киногруппой Белялова создано таких фильмов около 40. В них заповедная природа, священная, неприкосновенная…

Объектом съемки становятся краснокнижные животные – исчезающие, редкие, малочисленные виды. Теперь, когда я выстраиваю курсы лекций по истории кино для студентов, идейным стержнем, на котором держится все ветвистое деревце дисциплины, становится философия, в основе которой лежит ценность природы.

Студенты нашей академии – будущие режиссеры и киноведы, операторы и продюсеры – знакомятся с творчеством этого замечательного кинематографис­та. Сегодня у нас в Казахстане (да и на пространстве СНГ) такое кино – просветительская ниша, так популярная на западном телевидении. Там в течение десятилетий шли и идут целые сериалы больших мастеров: «Подводная одиссея команды Кусто», «Живая планета», «Жизнь в микромире» Д. Аттенборо, отдельные сюжеты о животных пустынь, прерий, джунглей.

Есть ценности непреходящие. И про таких мас­теров, как Белялов, надо вспоминать и рассказывать. Может быть, такое кино и просвечивающая сквозь ленту личность создателя, наблюдателя с камерой, помогут будущим режиссерам, драматургам, киноведам определиться с профессиональными целями, открытием и упрочением подлинных ценностей, без которых человек не может оставаться человеком…

Фильмы о природе Земли, родного края необходимы всем. Художественные – с участием животных, научно-популярные, документальные, видовые. Как нужна и регулярная передача на телевидении. А в кинотеатрах перед показом игровых лент не мешало бы показывать фильмы о природе, считают многие посетители выставки.

– Включая телевизор, мы видим дикую природу всего мира. В советское же время такие фильмы были на вес золота, – сказал Олег Белялов. – И во всем Советском Союзе работали всего 5–6 операторов-кинодокументалистов. Мой отец был одним из них. Для съемок дикой природы сейчас есть специальная супераппаратура – легкая, миниатюрная. Даже съемки с воздуха делает маленький летательный аппарат без участия человека. А в прош­лом веке такая киноаппаратура была громоздкой и тяжелой, и для съемок с воздуха приходилось задействовать вертолет.

Так что сейчас время больших возможностей для создания таких фильмов. Но их снимается крайне мало. И главную задачу таких мероприятий я вижу в том, чтобы почтить память моего отца и чтобы заинтересовать кинодокументалис­тикой будущих режиссеров и операторов.