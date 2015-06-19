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Певец свободы

Раушан ШУЛЕМБАЕВА
В многонациональном искусстве Казахстана достойное место занимает творчество уйгурских художников. Среди них особое внимание привлекают картины З. Юсупова. Хочется отметить портреты известных представителей уйгурской интеллигенции. Это гордость Казахстана писатель Зия Самади, талантливый композитор Куддус Кужамьяров, о котором Евгений Брусиловский говорил, что среди его учеников именно он ему особенно дорог. Портреты основоположника уйгурского современного изобразительного искусства А. Шамси, народной артистки Казахстана Гульвиры Разиевой и других замечательных людей. Музей представил также картины, посвященные историческому прошлому уйгурского народа: «Арслан-хан», «Мукам уйгурский», «Назыгум», пейзажи – «Уйгурский дворик», «Урючный сад», «Старая Кульд­жа», «Горный пейзаж». Все они демонстрируют огромный творческий потенциал художника и его способность решать самые сложные художественные задачи, передавая широкий спектр тонких эмоциональных состояний. Казахстанский искусствовед И. Юферова утверждает: «Пейзажи художника привлекают своим лиризмом, эмоциональной свободой художественного высказывания. Главным изобразительным компонентом пейзажей становится цвет – экспрессивный, звучный и щедрый».
Художник родился в селе Гайрат Енбекшиказахского района. В 1932-м его семья переехала в Кульд­жу (КНР), где он учился в гимназии, а после окончания педагогического училища работал учителем. В 1955-м семья Юсуповых возвратилась в Казахстан. А в 1959 году по рекомендации народного художника КазССР Абылхана Кастеева Зайнитдин поступил на живописный факультет Ташкентского театрально-художественного института.
Уже в детстве он много рисовал. Но из самых ранних сохранились только работы начала 50-х годов. Это в большинстве своем портреты знакомых, близких людей. Выполнены такие картины, как правило, простым карандашом на желтоватых листах из блокнота. Бесхит­ростные, чуть наивные по манере рисунки привлекают своей искренностью, правдивостью и самобытным умением передать неповторимость каждого лица.
Сегодня произведения художника Юсупова хранятся в музеях Москвы, Алматы, Астаны, Караганды, Атырау, Шымкента и других городов. Они также выставлялись на международных выставках в Турции, Туркменистане, Франции, США и России. А работа 1958 года «Зима. Весновка» удостоилась чести попасть в коллекцию резиденции«Акорда» в Астане. З. Юсупов – основатель творческой династии, которую сегодня представляют три поколения. Среди них – деятели изобразительного искусства и архитектуры. Они основали частный фонд его имени, который занимается популяризацией и изучением наследия Мастера.

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