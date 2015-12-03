Певица Айгуль Иманбаева открыла школу

Известная певица и актриса Айгуль Иманбаева открыла собственную школу в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на gakku.kz.
"Это идея, которую я реализовывала несколько лет. Думаю, что эта школа многое может дать ученикам. Тут мы совместили творчество и знания, хотим, чтобы дети развивались всесторонне", – сказала Айгуль Иманбаева.
Добавим, что артистка не исключает возможности преподавания в школе самой.
"Я глубоко изучаю психологию. Очень люблю этот предмет. Думаю, если буду преподавать, то из меня получится неплохой учитель", – отмечает она.