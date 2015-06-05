Певица Imany не сможет выступить на "Премии Муз-ТВ"
Эльмира Киргеева
Певица Imany не сможет выступить на "Премии Муз-ТВ" в Астане. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявил генеральный директор телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетьяров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все гости прибыли, все отрепетировано, стопроцентная готовность, билеты все проданы, словом, мы ждем гостей у экранов телевизоров и на стадионе "Астана Арена". Мы уверены, что порадуем всех качественным шоу мирового уровня. У нас есть для вас несколько новостей, одна из них связана с Imany", – сказал он.
После предисловия гендиректора телеканала был показан видеоролик, в котором сообщили, что певица Imany, к большому сожалению, не сможет появиться на сцене из-за проблем со здоровьем. Певица записала свое видеообращение, в котором она извинилась перед всеми зрителями.
"Извините, я не смогла приехать к вам. Надеюсь, вы хорошо повеселитесь на "Премии Муз-ТВ-2015", и посылаю вам свою любовь", – обратилась звезда.
Певица также предоставила официальные документы от доктора в подтверждение своих слов, в которых указывается, что певице нельзя совершать перелеты.
"Специальный гость "Премии Муз-ТВ-2015. Гравитация" – известный во всем мире канадский музыкант, диджей, продюсер, король электронной сцены – Glenn Morrison. Его сингл Goodbye попал в мировые чаты", – сообщили в ролике.