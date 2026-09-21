Певцы из 20 стран мира исполнят казахские песни в Туркестане

Культура
Дана Аменова
корреспондент

Проект направлен на продвижение национальной музыки и произведений местных авторов на международном уровне

Фото: акимат Туркестанской области

С 25 по 27 сентября в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане пройдет VII Международный фестиваль казахской песни «Voice of Turan–2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Это крупный культурный проект, направленный на популяризацию казахской музыки и лучших произведений казахстанских авторов на международном уровне, а также знакомство мировой аудитории с историко-культурным обликом Туркестана. В этом году фестиваль состоится в седьмой раз. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев.

В мероприятии примут участие исполнители из 20 стран – Франции, Испании, Италии, Туниса, Венесуэлы, Индонезии, Ватикана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Армении, Мексики, Марокко, Кубы, Гвинеи и др.

Главная особенность фестиваля – исполнение казахских песен зарубежными артистами. Проект направлен на продвижение казахской музыки и произведений казахстанских авторов на международном уровне.

25 сентября в рамках фестиваля состоится масштабный гала-концерт «Zhibek zholy әуендері» с участием известных исполнителей из тюркоязычных стран.

26 сентября зрителям представят программу «Жұлдызды жұп». В этот день состоится торжественное открытие фестиваля, а зарубежные участники совместно с известными казахстанскими артистами исполнят казахские песни и современные хиты.

27 сентября пройдет этап фестиваля «Қазақ әні». Участники исполнят казахские народные песни и произведения казахстанских композиторов.

#акимат #Туркестан #фестиваль #певцы

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