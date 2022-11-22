Pfizer будет доступен всем категориям населения – Минздрав РК

По словам министра здравоохранения, будет три вакцины против коронавирусной инфекции для всех категорий населения, которые хотят привиться.

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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в кулуарах после заседания Правительства рассказала, какие вакцины от коронавируса будут доступны казахстанцам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня имеется 500 тысяч доз вакцин от коронавируса. Это QazVac и Sinopharm. Сейчас идет подписание документов, к нам поступает гуманитарная помощь – вакцины Pfizer. Я думаю, на следующей неделе мы уже сообщим, сколько доз вакцины Pfizer у нас будет для всех категорий населения, которые хотят привиться. Будет три вакцины против коронавирусной инфекции", – сообщила министр.

Она также отметила, что сейчас из-за того, что нет массовой вакцинации, люди привиты, ревакцинация идет в основном бустерными дозами, поэтому сегодня прививочная кампания идёт, в основном, в поликлиниках.

"Ревакцинацию проводить нужно. Дело в том, что сейчас во всем мире снова идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особенно у наших соседей – в Китае, Азербайджане, Израиле и нескольких других странах идет резкий рост заболеваемости. Поэтому мы также информируем население, что необходима ревакцинация. Вакцины имеются. Также перед вакцинацией будет проводиться профилактический осмотр пациентов, подлежащих вакцинации", – заключила Гиният.