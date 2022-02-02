Pfizer просит одобрить свою вакцину от коронавируса для детей от 6 месяцев

Общество
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech запросили у властей США одобрение на применение разработанной ими вакцины от коронавируса среди детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня, 2 февраля, на сайте Pfizer, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.

Запрос на экстренное применение первых двух доз вакцины среди детей до пяти лет был направлен в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA).

Ранее FDA обратилось к производителям вакцин с просьбой как можно скорее представить соответствующие документы на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса, которым часто заражаются дети.

"В связи с ростом числа госпитализаций детей младше пяти лет, заболевших COVID-19, наша общая с FDA цель заключается в том, чтобы подготовиться к будущим вариантам инфекции и дать родителям возможность защитить своих детей от этого вируса", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

При этом он отметил, что для достижения "высокого уровня защиты" от инфекции детям нужны будут три дозы вакцины.

"Если мы получим разрешение на применение двух доз, родители получат возможность начать вакцинацию детей от COVID-19, ожидая одобрения применения третьей дозы", - пояснил Бурла.

В случае одобрения со стороны FDA применение вакцины в указанной возрастной группе должны рекомендовать федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что применение вакцины от Pfizer и BioNTech среди детей в возрасте до 5 лет может начаться к концу февраля.

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