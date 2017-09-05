​«Пха-Ланг» переедет в Шанхай

В частности, музею переданы талисман тайского павильона «Пха-Ланг» (кукурузный початок), Austrian Power Machine, персональная музейная живопись из павильона Италии и т. д.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря Международного бюро выставок (МБВ) Димитрий Керкензес и директор музея World EXPO Лиу Сиу Хуа.

Отметим, что музей World EXPO, расположенный в китайском Шанхае, является совместным проектом Международного бюро выставок и шанхайского муниципалитета. Созданный 1 мая 2017 года, он носит официальный статус музейно-литературного и научно-исследовательского центра МБВ, где содержится вся информация об истории ЭКСПО. На сегодня в фондах музея почти 20 тыс. экспонатов.