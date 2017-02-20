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Пхеньян: Убитый в Малайзии – не брат Ким Чен Ына
Убитый в Малайзии гражданин Северной Кореи не является братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил северокорейский посол в Малайзии Кан Чхоль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Он подчеркнул, что малайзийскому расследованию пока нет доверия, поскольку убитым является некий Ким Чхоль, а не сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам.

"Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого – это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте", – сказал Кан Чхоль.

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14 февраля Южная Корея заявила, что в аэропорту Малайзии убили брата Ким Чен Ына. Предположительно две женщины отравили человека, которого называют Ким Чен Нам.

Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян "категорически отвергает" результаты вскрытия тела предположительно Ким Чен Нама, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне. В Малайзии ответили, что не обнародуют данные вскрытия, пока не получат образцы ДНК родственников жертвы. Это также является условием передачи тела в КНДР.

Южная Корея обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама и привела вооруженные силы в состояние повышенной готовности.

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