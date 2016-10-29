Всемирно известный корейский пианист Пэк Кон У выступит вместе с Симфоническим оркестром "Астана Опера" под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова в рамках ІІІ Международного фестиваля "Шелковый путь", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Астана Опера.
Концерт состоится 4 ноября в Большом зале театра.
Выступлениям Пэк Кон У аплодировали в лучших залах мира, таких как Карнеги-холл, Линкольн-центр (Нью-Йорк, США), Уигмор-холл (Лондон, Великобритания), Берлинская филармония (Германия) и др. Пианист обучался в Джульярдской школе (США), в Великобритании и Италии у лучших педагогов, таких как Розина Левина, Илона Кабош, Вильгельм Кемпф и Гвидо Агости. Музыкант является кавалером ордена Искусств и литературы (Франция), ордена "За заслуги в культуре" (Республика Корея), обладателем золотой медали Международного конкурса пианистов имени Бузони в Больцано (награда была вручена в первый и единственный раз за всю историю конкурса), лауреатом первой премии Наумбурговского конкурса молодых исполнителей, премии Золотой камертон.
В свой приезд в столицу Пэк Кон У надеется открыть для себя казахстанскую музыку.
"Казахстан, как и другие страны региона, вызывает у меня чувство ностальгии, ведь у нас единые алтайские корни. Я очень рад тому, что благодаря фестивалю "Шелковый путь", смогу выступить на одной сцене с казахстанскими артистами. Мир музыки не имеет границ, он гораздо больше всей нашей планеты Земля. Существует множество произведений, которые мне только предстоит сыграть. С каждым выступлением мое понимание этого высочайшего искусства становится глубже, шире и увереннее. В этом коммерческом мире сложно заниматься истинной музыкой, но мы должны всегда оставаться верны своему призванию и не сворачивать с намеченного пути", - отметил Пэк Кон У.
В этот вечер в исполнении Симфонического оркестра "Астана Опера" прозвучат симфонический кюй "Құдаша-думан" Е. Рахмадиева, Симфония № 2 ми минор С. Рахманинова, а Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор Л. ван Бетховена музыканты будут играть в сотворчестве с Пэк Кон У.
Концерт ведет – "Мәдениет қайраткері" Маржан Жакенова. Вечер симфонической музыки состоится при содействии Корейского культурного центра Посольства Республики Корея в Казахстане.
Напомним, что Симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" был создан в 2013 году. В составе коллектива 110 музыкантов; артисты ежегодно проходят конкурсное прослушивание. За столь недолгое время работы оркестр успел добиться больших успехов, среди которых – европейские и американские гастроли, участие в международных фестивалях и сотрудничество с именитыми артистами и дирижерами. На сегодняшний день оркестр исполняет ведущие репертуарные спектакли театра, камерные и симфонические произведения великих классиков, духовную музыку, концерты.