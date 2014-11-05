Экономика Пик приватизации придется на декабрь – Минфин Эльмира Киргеева

Наибольший пик продаж объектов приватизации запланирован на декабрь. Такой прогноз дал председатель Комитета государственного имущества МФ РК Эдуард Утепов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК , передает корреспондент Kazpravda.kz.



"До конца года из 311 объектов, запланированных на 2014 год, осталось выставить 156. Из них 7 – по республиканской собственности, 47 – по коммунальной, 45 – по СПК, 57 – по холдингам, в том числе "Самрук-Қазына" – 47. Наибольший пик продаж запланирован на декабрь – 103 объекта", – сообщил глава комитета.



По информации главы Комитета госимущества, 4 объекта по республиканской собственности уже выставлены на продажу в ноябре. Самый крупный – АО "НИПИИ "Казаэропроект".



