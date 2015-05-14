Пик

609
Валентина ФИРОНОВА
– Скажи, – спросила на днях подругу, – тебе знакомо состояние, когда счастье, как солнце, скрывается за горизонт, когда ничего не хочется делать, только ругать себя последними словами за бесцельно прожитые годы?
– Конечно, – ответила она, – бывают минуты безнадежного отчаяния, усталости и «депрессняка», но чтобы не потерять последние силы, я не сопротивляюсь этому состоянию. Когда я в плохих отношениях с миром и собой, ухожу в глухую изоляцию. Мне нужно отойти от суеты, отключиться. Погрустить. Даже пострадать. Не говорю, что я идиотка, искалечившая себе жизнь. Я говорю, что все надо было делать по-другому, и тему закрываю. А потом читаю любимые книги, смотрю любимые фильмы. Часто специально выбираю кино грустное, с плохим концом, потому что удивительно, но это дает реальное облегчение. Грусть, помноженная на грусть, способствует переоценке ценностей.
И впрямь! Лучшее лекарство – простые радости. Почему бы не позволить себе то, что постоянно отодвигалось в сторону? Например, вспомнить детскую мечту и осуществить ее. А музеи, выставки, кино, театр? Разве этого мало? Есть еще книги, которые давно заждались тебя на полке! Да и смех спасает от хандры.
Пессимисты, как мантру, повторяют слова: «Кризис, цены, зарплата…» А оптимисты? Для них это шанс изменить жизнь к лучшему. Стремление к переменам пробуждает скрытые резервы. Желание ныть пропадает. Хочется созидать и меняться. Этому, кстати, и мировая история учит, в которой было много кризисных периодов. Но после каждого из них всегда происходит подъем. И в экономике, и в культуре, и в жизни каждого отдельно взятого человека.
Конечно, есть на свете везунчики, у которых есть все, о чем только можно мечтать. Об их карьере всемогущие родители с детства позаботились. Главная их забота – не как заработать деньги, а как их потратить. А если еще и красавцы, то все двери для них открываются сами собой. Но стоит ли им завидовать? Чему они могут научить? У них нет главного – опыта достижения счастья. Им просто повезло. А вот те, кому не было от природы дано ничего, – ни красоты особой, ни родственных связей, подчас горы могут свернуть.
Вспоминается один американский папаша, который, потеряв работу, решил сэкономить на детских игрушках. Он стал делать своему ребенку куклы и домики из картона. Поднаторев в картоностроительстве и услышав лестные отзывы от соседей, он поставил производство на поток. А потом стал продавать свои незамысловатые творения через Интернет, в чем, собственно, и преуспел.
Вот вам и главный рецепт выхода из тупика – вспомнить о своих увлечениях. Как только поймешь, что решение любой проблемы – в тебе, а не в окружающем мире, считай, что пик личных невзгод пройден.

