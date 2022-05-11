Свежий выпуск
Пикник на мусорной поляне
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Я не люблю выезды на природу. В последнее время они вызывают сплошное разочарование. Как бы далеко от города ни уехал, прежде чем расположиться в предгорье, у воды или в тугайном лесу, не обойтись без мини-субботника. Надо обязательно расчистить территорию окрест, иначе гарантирован отдых в окружении мусорных куч. А такое времяпровождение на природе никому не будет в радость.

Поэтому традиционно везем с собой несколько пакетов для мусора и устраиваем конкурсы, кто быстрее их наполнит. Чтобы стать победителем, далеко ходить не надо. Рукотворный мусор теперь везде: под камнями, в кустах, на берегу. Стеклянные и пластиковые бутылки, одноразовая посуда, пищевые отходы, окурки, обрывки бумаги и полиэтиленовые пакеты. По ним можно легко определить, сколько человек отдыхали, что пили и чем закусывали.

Понятное дело, голодным на пикнике уж точно не будешь сидеть: на свежем воздухе еще тот аппетит разыгрывается, так что шашлыки пожарить – святое. Соответственно, многие места, популярные среди любителей вылазок на природу, выжжены, что делает полянки грязными и даже какими-то жалкими.

Отдыхающие в массе своей не считают нужным забрать с собой то, что осталось от пикника. Или отнести до ближайшего мусорного контейнера. В последние годы баки появились в местах массового скоп­ления людей, но, конечно же, на каждой поляне их не поставишь.

Закапывать, сжигать и тем более бросать отходы в реку – не вариант. Экологи категорически против такого способа, вредного и для людей, и для природы. Вот и решают проблему утилизации отходов отдыхающие, разморенные пьянящим воздухом, в силу своего разумения. Кто-то не утруждает себя вообще никак, оставляя последствия пиршества тут же. Кого-то хватает на то, чтобы собрать в пакеты и оставить объедки на месте стоянки. Кто-то идет чуть дальше и выносит на дорогу, не находя в себе силы дойти до мусорного контейнера.

В итоге кому-то придется убирать за такой категорией отдыхающих и увозить после загородного отдыха с собой мусора как минимум в два раза больше. Вот и уходят первые полчаса на то, чтобы навес­ти порядок. Только потом можно расслабиться, переключиться на то, без чего не будет релакса: изу­чение местной растительности, любование облаками, созерцание заснеженных вершин.

Казалось бы, в том же предгорье ничего особенного – вода и камни. Но как же быстро они снимают усталость, напитывают энергией, поднимают настроение. В горах, даже если ты приехал не один, легко уединиться с природой за ближайшим камнем, у прохладного живительного источника, журчащего откуда-то с гор или у берега быстротечной реки, обжигающей холодной водой даже в самый жаркий день.

Природа вдохновляет. За этими жизнеутверждающими ощущениями люди и рвутся на ее лоно, выбирая свой маршрут. Длинные майские выходные сами по себе предполагают выезды за город, посиделки и развлечения за пределами квартиры. В квартире отдыхать – точно не вариант, ведь в Шымкенте уже за 30 градусов, душно, очень сильная загазованность, вдоль тротуаров осталось мало зелени, а значит, и восстановить свои силы, не покидая пределы города, вряд ли удастся.

Куда двигаться – каждый решает сам: кто-то отправится в горы, кто-то поедет к водоему, кто-то выберет дачу, а кто-то останется дома, решив, что проведет этот день в парке.

Пару недель назад местные паб­лики соцсетей буквально взорвались, комментируя фотографии, запечатлевшие растянувшуюся на несколько сот метров очередь в кассы дендропарка. Тысячи горожан устремились в лесопарковую зону, чтобы провести день на природе.

Люди нуждаются в таком общении, ищут естественной, природной красоты, способной отвлечь от горьких мыслей, тревог и разочарований, успокоить душу. Самое малое, чем мы можем отблагодарить ее, так это оставить после себя чистую поляну, аллею, лужайку.

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