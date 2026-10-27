Пил по 3-4 банки энергетика каждый день: хирурги спасли пациента в Алматы

В Центральную городскую клиническую больницу Алматы поступил молодой мужчина с внезапной сильной болью в животе. Обследование выявило прободную язву желудка, осложнённую перитонитом — опасным воспалением брюшной полости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Прободная язва — это осложнение, при котором в стенке желудка образуется сквозное отверстие. Через него содержимое желудка попадает в брюшную полость, вызывая воспаление. Такое состояние требует экстренной медицинской помощи», — объясняет хирург ЦГКБ Ильяс Сагиев.

Пациента прооперировали: хирурги ушили отверстие в стенке желудка и очистили брюшную полость. После лечения состояние мужчины улучшилось, и его выписали домой под наблюдение хирурга.

По словам пациента, на протяжении нескольких месяцев он ежедневно употреблял по 3–4 банки энергетических напитков.

Медики предупреждают: чрезмерное употребление энергетиков может вызывать дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта и усиливать такие симптомы, как изжога и тошнота. Особенно внимательно к своему питанию следует относиться людям с заболеваниями желудка, в том числе язвенной болезнью.