Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Руководитель информационного отдела Казахстанского митрополичьего округа протоиерей Евгений Иванов рассказывает, что Рождество празднуется особенно торжественно. Ведь рождение Спасителя – это начало всех праздников, поэтому Рождество называется праздником мира и Божьей любви. «Суть праздника заключается в осознании того неоспоримого факта, что Сам Бог пришел на землю в образе человека, и теперь Он с каждым из нас, кто искренне верит в Его рождение», – пояснил отец Евгений.
Людей, искренне верящих в Спасителя Иисуса Христа, как показало недавнее празднование Рождества, много. В рождественские дни они съехались в Алматы, чтобы в главных православных храмах, сосредоточенных в городе, приобщиться к духовным истокам. 6 января верующие приняли участие во Всенощном бдении – Божественная литургия праздника Рождества по древней традиции совершается ночью. Те, кто не смогли присутствовать на ночной службе, совершили молитву за поздней литургией 7 января в 9 часов утра.
Двенадцать дней от Рождества до Крещения Господня именуются святками или святыми днями, пояснил отец Евгений. Все эти дни наполнены духовной радостью о явлении в мир Сына Божьего Иисуса Христа. Поэтому многие паломники (причем люди приезжают на Рождество в Алматы не только из регионов Казахстана, но и соседних государств) решают остаться и провести святочные дни в главных монастырях и храмах Алматы.
Такое желание верующих как раз «работает» на развитие внутреннего религиозного туризма. О том, что в Казахстане паломнический туризм развивается, в том числе благодаря конституционному закону о свободе вероисповедания, свидетельствует, например, и такой недавний факт: в православной церкви Казахстана сообщили, что более 700 тысяч паломников прикоснулись к святыне Православия – Поясу Пресвятой Богородицы. В завершившемся 2014 году эта святыня по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла была привезена в Казахстан. Причем не только православные христиане совершали молитву перед этим ковчегом. В очереди можно было встретить людей самых разных религиозных взглядов.
И с целью укрепить желание туристов повторно посетить и Алматы, и другие регионы необходимо создавать максимально комфортные и безопасные условия пребывания. При этом речь идет не только об иностранных туристах, но и местных гражданах. Именно такую задачу ставит Глава государства, говоря о развитии инфраструктуры для туризма как отдельном направлении экономического развития нашей страны.
В стремлении за высокими экономическими показателями не следует забывать и о том, что создание комфортных условий казахстанцам для отправления религиозных традиций имеет значение в первую очередь для духовного здоровья нашего общества. Во время встреч с лидерами религиозных конфессий Президент Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что роль таких религиозных традиций, основанных на высоких моральных стандартах, имеет первостепенное значение в сохранении мира и согласия в Казахстане. Недавнее радостное празднование Рождества Христова подтвердило верность этих слов.

