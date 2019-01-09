Пилотный проект "е-КСК" запущен в Атырау

В Атырау запущен пилотный проект "е-КСК". 71 КСК и управляющие компании города объединили на одной интернет-площадке, передает "Казинформ".
В рамках проекта сотрудники всех 71 КСК и управляющих компаний города Атырау прошли специальное обучение. На сегодняшний день все городские КСК и управляющие компании работают с программой "е-КСК" через интернет-портал "Атырау – открытый город" – www.atyrau.opencity.kz.
"Этот проект помог наладить связь между собственниками жилья, КСК, управляющими компаниями, обслуживающими организациями, коммунальными службами, органами власти и населением. Также единая система связи создана в целях модернизации и цифровизации жилищного хозяйства", – рассказал начальник отдела информационных технологий и контроля за государственными услугами Самат Емберген.
Кроме того, каждый житель Атырау получит возможность открыть свой личный кабинет, где сможет получить информацию о доме, находящемся в собственности пользователя, отправить обращение в КСК, получить информацию о состоянии лицевого счета, информацию касательно коммунальных служб города.
"На сегодняшний день в рамках программы "е-КСК" от жителей поступило 34 заявки – все они обработаны. Основная часть заявлений содержит вопросы по электро, тепло и газоснабжению жилых домов", – уточнил Самат Емберген.
Напомним, что проект "е-КСК" реализуется в рамках государственной программы цифровизации РК, благодаря которой в Атырау значительная часть государственных услуг оказывается в электронном формате.