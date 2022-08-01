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Пилотный проект поэтапной отмены дифференциации тарифов на электроэнергию презентован в Уральске

В Уральске 28 июля руководители Агентства по защите и развитию конкуренции, министерство энергетики и национальный экономики встретились с жителями, депутатами, представителями общественности и общественных организаций, энергоснабжающих организаций, бизнеса, крупных предприятий Западно-Казахстанской области для разъяснения механизмов и этапов реализации пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов по категориям потребителей на электроэнергию в ЗКО.

На встрече исполняющий обязанности председателя АЗРК Рустам Ахметов информировал участников о сложившейся практике дифференциации тарифов по трем категориям потребителей, когда малый и средний бизнес и бюджетные организации платят за электроэнергию по завышенному тарифу, а население – по заниженному.

На сегодня тарифы энергоснабжающих организаций дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. Тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно. Именно МСБ, так как крупный энергоемкий бизнес покупает электроэнергию напрямую с электростанций, и дифференциация на них не распространяется.

- При росте цен на электроэнергию большая часть увеличения переносится на бизнес. Для населения сохраняются прежние тарифы, - отметил Рустам Ахметов. - Однако мы все покупаем продукты питания. Для их производства используется энергия. Это скрытый рост тарифов. Для регулятора, монополиста это удобно. Для потребителя нет полной картины. Это также плохо для малого, среднего бизнеса. Они покупают электроэнергию у снабжающих организаций по более высокому тарифу, несут социальную нагрузку. Крупный бизнес не участвует в этом. Он получает электроэнергию у станций напрямую. Это сдерживает развитие малого предпринимательства.

Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, отмена дифференциации тарифов будет проводиться в течение нескольких лет.  В пилотном режиме проект стартует в 2021 году в 3 регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.  

- Государство за счет предпринимателей оказывает поддержку населению. Но эта поддержка оказывается всем категориям граждан, и с высокими доходами, и малоимущим. Поэтому некоторые отапливают дешевой электроэнергией крыши своих домов и дорожки во дворе, а другие экономят, - продолжал Рустам Ахметов. - Мы предлагаем повысить размер поддержки тем, кто действительно нуждается. Для этого есть механизм жилищной помощи.

Подробности механизма реализации жилищной помощи участникам встречи изложил Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области Дилдаш Искакова.

Со своей стороны, заместитель акима Западно-Казахстанской области Темирхан Мендигалиев рассказал о готовности акимата к внедрению начисления социальной помощи

В рамках пилотного проекта для жителей Западно-Казахстанской области стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 300 тенге, в зависимости от объема потребляемой энергии. Для социально нуждающихся слоев населения тариф не изменится – разницу им будет субсидировать государство за счет адресной жилой помощи. В остальных регионах Казахстана отмена дифференциации тарифов на электроэнергию начнется с 2023 года. 

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