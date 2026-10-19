Pinduoduo и Claude уплатили в бюджет Казахстана 8 млрд тенге

Комитет государственных доходов продолжает работу по обеспечению уплаты налогов иностранными интернет-платформами, которые работают на территории Казахстана.
По данным КГД, по результатам налогового администрирования китайский маркетплейс Pinduoduo перечислил в бюджет 6,8 млрд теңге (15,1 млн долларов США), сообщает Kazpravda.kz
Кроме того, американская компания Anthropic, PBC, разработчик ИИ-ассистента Claude, уплатила 1,2 млрд теңге (около 2,6 млн долларов США) за предыдущие налоговые периоды. Компания исполнила уведомления, направленные по результатам камерального контроля.
"Законодательством предусмотрена возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам иностранных интернет-платформ, если они не исполняют требования налогового законодательства.
Так, Комитет направил уведомление камерального контроля оператору платформы Farfetch, зарегистрированному в Великобритании. Поскольку уведомление не было исполнено, доступ к интернет-ресурсу Farfetch на территории Казахстана ограничен", - говорится в сообщении.
Farfetch - международная онлайн-платформа, через которую продается одежда, обувь и аксессуары, в том числе товары известных брендов.
Комитет отмечает, что такие меры применяются в установленном законодательством порядке ко всем иностранным интернет-платформам, которые подпадают под соответствующие требования и не исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом Казахстана.