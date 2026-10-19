Pinduoduo и Claude уплатили в бюджет Казахстана 8 млрд тенге

Комитет государственных доходов продолжает работу по обеспечению уплаты налогов иностранными интернет-платформами, которые работают на территории Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным КГД, по результатам налогового администрирования китайский маркетплейс Pinduoduo перечислил в бюджет 6,8 млрд теңге (15,1 млн долларов США), сообщает Kazpravda.kz

Кроме того, американская компания Anthropic, PBC, разработчик ИИ-ассистента Claude, уплатила 1,2 млрд теңге (около 2,6 млн долларов США) за предыдущие налоговые периоды. Компания исполнила уведомления, направленные по результатам камерального контроля.

"Законодательством предусмотрена возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам иностранных интернет-платформ, если они не исполняют требования налогового законодательства. Так, Комитет направил уведомление камерального контроля оператору платформы Farfetch, зарегистрированному в Великобритании. Поскольку уведомление не было исполнено, доступ к интернет-ресурсу Farfetch на территории Казахстана ограничен", - говорится в сообщении.

Farfetch - международная онлайн-платформа, через которую продается одежда, обувь и аксессуары, в том числе товары известных брендов.

Комитет отмечает, что такие меры применяются в установленном законодательством порядке ко всем иностранным интернет-платформам, которые подпадают под соответствующие требования и не исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом Казахстана.