Пингвин стал генералом Королевской гвардии Норвегии

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Фото с сайта tvzvezda.ru
Королевского пингвина по кличке Нильс Улаф произвели в чин бригадного генерала Королевской гвардии Норвегии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Торжественная церемония прошла 22 августа в зоопарке Эдинбурга. Королевская птица прошла вдоль 50 гвардейцев, они отдали ей честь. Ранее пингвин находился в звании полковника.

Первого королевского пингвина зоопарку в Эдинбурге Норвегия подарила в 1913 году. С 1972 он стал талисманом норвежской Королевской гвардии. Каждый раз, когда гвардейцы приезжают в зоопарк, птице присваивают очередное воинское звание.

Пингвин Нильс Улаф, названный по имени норвежского короля Улафа V, уже третий в составе Королевской гвардии Норвегии.

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