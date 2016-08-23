Пингвин стал генералом Королевской гвардии Норвегии

Королевского пингвина по кличке Нильс Улаф произвели в чин бригадного генерала Королевской гвардии Норвегии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Торжественная церемония прошла 22 августа в зоопарке Эдинбурга. Королевская птица прошла вдоль 50 гвардейцев, они отдали ей честь. Ранее пингвин находился в звании полковника.
Первого королевского пингвина зоопарку в Эдинбурге Норвегия подарила в 1913 году. С 1972 он стал талисманом норвежской Королевской гвардии. Каждый раз, когда гвардейцы приезжают в зоопарк, птице присваивают очередное воинское звание.
Пингвин Нильс Улаф, названный по имени норвежского короля Улафа V, уже третий в составе Королевской гвардии Норвегии.
Торжественная церемония прошла 22 августа в зоопарке Эдинбурга. Королевская птица прошла вдоль 50 гвардейцев, они отдали ей честь. Ранее пингвин находился в звании полковника.
Первого королевского пингвина зоопарку в Эдинбурге Норвегия подарила в 1913 году. С 1972 он стал талисманом норвежской Королевской гвардии. Каждый раз, когда гвардейцы приезжают в зоопарк, птице присваивают очередное воинское звание.
Пингвин Нильс Улаф, названный по имени норвежского короля Улафа V, уже третий в составе Королевской гвардии Норвегии.