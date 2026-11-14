Пиноккио заговорил на казахском

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В презентации приняли участие вице-министр культуры и информации РК Рустам Али, посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу, директор Итальянского института культуры в Алматы Эдоардо Кризафулли, председатель Национального комитета по празднованию 200-летия Карло Коллоди писатель и историк Джордано Бруно Герри, а также представители издательского сообщества и читатели.

Рустам Али рассказал о работе по реализации Указа Главы государства «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Сегодня особое внимание уделяется развитию детской литературы, поддержке издательского дела и расширению переводчес­кой деятельности. Выход полного перевода «Приключений Пиноккио» на казахском языке важен для популяризации чтения среди подрастающего поколения и расширения дос­тупа к лучшим произведениям мировой литературы.

Книга переведена Абылаем Султаном и издана Steppe & World в сотрудничестве с Посольством Италии в РК и Итальянским институтом культуры в Алматы при поддержке Национального фонда Карло Коллоди. Издание, подготовленное Раисой Кадер, включает оригинальные иллюстрации казахстанского художника Султанбека Айтжанова и послесловие профессора Франко Нембрини.

– Перевести «Приключения Пиноккио» на казахский язык – значит приблизить новые поколения казахстанских детей к Италии через историю взросления, ответственности и человечности, – считает посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу. – Это вклад в прочное взаимопонимание между нашими странами и проявление уважения к казахскому языку, самобытности и культуре вашего народа.

Директор Итальянского института культуры в Алматы Эдоардо Кризафулли считает, что необыкновенная сила «Приключений Пиноккио» проявляется и в его способнос­ти с течением времени вдохновлять писателей на новые интерпретации и адаптации.

– Вспомним Буратино советской эпохи – персонажа, сущест­венно отличающегося от деревянного человечка Коллоди, или знаменитого диснеев­ского «Пиноккио» 1940 года. Жизненная сила шедевра прояв­ляется в способности рож­дать новые прочтения. И все же наступает момент, когда возникает желание вернуться к истокам, вернуть Пиноккио его подлинную душу. Именно в этом заключается глубинный смысл нашей культурной инициативы: познакомить казахских читателей с настоящим Пиноккио Коллоди – с его литературной самобытностью, неисчерпаемой фантазией и удивительной человечностью.

В 2027 году проект будет представлен и в других регионах Казахстана – там пройдут различные мероприятия на стыке современного искусства, дизайна и кино. Так книга станет отправной точкой для новых культурных инициатив.