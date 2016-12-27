​Пиротехника вне закона

При этом выявлено немало случаев грубых нарушений правил реализации. Взрывоопасной продукции конфисковано на сумму около миллиона тенге.
Самый большой улов полицейских ожидал возле торгового дома по улице Камзина. Мужчина, не имея каких-либо разрешительных документов, продавал более 200 наименований пиротехнических изделий, стоимость которых превысила 700 тыс. тенге. В отношении продавца составлен административный протокол по статье «Незаконная торговля товарами или иными предметами». На него, так же как и на других нарушителей закона, наложены штрафы.
По словам начальника отдела государственного пожарного контроля УЧС Павлодара Кайрата Шаймарденова, продаваться пиротехнические изделия должны в специализированных магазинах, оборудованных металлическими шкафами. Несертифицированный товар представляет большую опасность жизни людей.
Контролировать стихийные точки торговли полицейские и пожарные будут до самого Нового года.