​Пиротехника вне закона

При этом выявлено немало случаев грубых нарушений правил реализации. Взрывоопасной продукции конфиско­вано на сумму около миллиона тенге.

Самый большой улов полицейских ожидал возле торгового дома по улице Камзина. Мужчина, не имея каких-либо разрешительных документов, продавал более 200 наименований пиротехничес­ких изделий, стоимость которых превысила 700 тыс. тенге. В отношении продавца составлен административный протокол по статье «Незаконная торговля товарами или иными предметами». На него, так же как и на других нарушителей закона, наложены штрафы.

По словам начальника отдела государственного пожарного контроля УЧС Павлодара Кайрата Шаймарденова, продаваться пиротехнические изделия должны в специализированных магазинах, оборудованных металлическими шкафами. Несертифицированный товар представляет большую опасность жизни людей.

Контролировать стихийные точки торговли полицейские и пожарные будут до самого Нового года.