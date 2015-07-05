Пиротехника взорвалась в толпе в США

Происшествия
В результате взрыва пиротехники в толпе во время салюта в американском городе Эйвон (штат Колорадо) ночью девять человек получили ожоги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на news.bigmir.net.
По данным местных властей, один из зарядов из-за технической неисправности сработал прямо в салютной пушке. Инцидент произошел во время фейерверка, приуроченного к Дню независимости – национальному празднику, который отмечают в США 4 июля. В этом году пятница, 3 июля, также была объявлена выходным днем.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
По данным местных властей, один из зарядов из-за технической неисправности сработал прямо в салютной пушке. Инцидент произошел во время фейерверка, приуроченного к Дню независимости – национальному празднику, который отмечают в США 4 июля. В этом году пятница, 3 июля, также была объявлена выходным днем.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.