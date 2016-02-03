​Писатель – читателям

На церемонию дарения пришли видные общественные деятели, представители Министерства культуры и спорта, творческой интеллигенции, а также многочисленная учащаяся молодежь. Известный писатель подарил НАБ 978 экземпляров. Это уже третья такая коллекция в фондах биб­лиотеки: книгохранилище обогатилось дарами Мырзатая Жолдасбекова и Абиша Кекилбаева.

К нынешнему событию сотрудники НАБ РК подготовили обстоятельный биб­лиографический указатель произведений Акима Тарази, состоящий из десяти разделов. Также была оформлена книжная выставка из фондов библиотеки, рассказывающая о жизненном и творческом пути писателя. Как сказал даритель, свою коллекцию он начал собирать со студенческих лет, и подаренные книги, разумеется, не все его домашнее собрание. Будет и новый вклад в книжную сок­ровищницу НАБ.

Себя Аким Тарази несколько иронично называет читателем-писателем, так как он любит читать и делает это всю жизнь. В подаренную коллекцию включены произведения казахстанских литераторов, видных общественных и политических деятелей, книги о культуре и истории Казахстана, что отражает энциклопедический кругозор, многообразие интересов, глубину знаний собирателя. По словам Акима Тарази, читает он вдумчиво, профессионально, неспешно: одну книгу может изучать до месяца, чтобы не пропустить ничего, вникнуть в каждую деталь. Писатель отметил, что «Войну и мир», «Анну Каренину», произведения Шолохова, Абая, Лермонтова и других великих авторов он прочел не один раз, всегда очень внимательно и неизменно открывал для себя что-то новое. И теперь Акиму Уртаевичу хотелось бы, чтобы его книги активно работали на пользу молодежи.

Писатель постоянно сотрудничает с Национальной академической библиотекой, достаточно сказать, что он с 2007 года – заместитель председателя оргкомитета акции «Одна страна – одна книга», а также частый гость многих мероприятий библиотеки.

А. Тарази за роман «Жаза» («Возмездие») в 1989 году удостоен звания лауреата Государственной премии РК. В 2011-м награжден медалью Франца Кафки «За вклад в развитие мировой литературы». Кавалер орденов «Құрмет» и «Отан», почетный гражданин Жамбылской области. Его перу принадлежат романы «Гнездо в облаках», «Дождливые ночи», «Путь к Черной звезде», повести «Когда возвращается комета», «Восхождение к Пропасти», «Журавли-журавушки», многие рассказы. Спектакли по его пьесам с успехом идут в театрах страны. Аким Тарази – автор сценариев фильмов «Следы уходят за горизонт», «Выстрел на перевале Караш», «Звучи, тамтам», «Мустафа Шокай» и «Молитва Лейлы» (по повес­ти Розы Мукановой). Ряд его книг переведен на русский, китайский, английский, польский, болгарский, венгерский и финский языки. Известности признанному мастеру слова не занимать, а в тот день в библиотеке вновь говорили и о его замечательных человеческих чертах: щедрости, широте души, искренней заботе о молодежи.